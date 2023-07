Un demi-centimètre, c’est la taille des buts pour Romelu Lukaku en ce moment.

Un mois et demi après son terrible accident de cheval, Sergio Rico pourrait quitter l’hôpital Virgen del Rocío au cours des deux prochaines semaines. Le portier du PSG est un véritable miraculé, à en croire les informations divulguées ce mercredi par « Ya es mediodia ». L’émission espagnole affirme s’être procurée le rapport médical du cas de l’ancien gardien du Séville FC. On apprendrait dans celui-ci que si sa blessure avait été « un demi-centimètre » plus profonde, il serait probablement décédé.

Après des semaines de coma, un séjour prolongé en soins intensifs, et une perte de 20 kilos, Sergio Rico serait donc sur le point de retrouver une vie un peu plus normale, tandis que ses facultés mentales n’auraient pas été endommagées malgré les coups de sabots du cheval au niveau de sa tête. Dimanche dernier, il a même donné de ses nouvelles sur Instagram. « Je continue à travailler sur ma récupération qui s’améliore de jour en jour », écrivait-il, notamment.

Vivement qu’il revienne !

