Selon l’UEFA, le PSG est le troisième club ayant généré le plus de recettes en 2024

Des chiffres toujours plus mirobolants.

Dans une étude à paraître, l’UEFA dresse un large panel des investissements et des finances des clubs français et européens sur l’année 2024 (et partiellement 2023). Dans celle-ci, le PSG se classe au troisième rang des clubs européens ayant généré le plus de recettes sur l’année écoulée, avec 808 millions d’euros générés, derrière Manchester City (854 millions) et le Real Madrid (1,07 milliard), qui comme annoncé a dépassé pour la première fois la barre symbolique du milliard. Mais le club parisien est aussi le plus dépensier d’Europe en matière de salaires avec 658 millions d’euros, soit deux fois plus que la moyenne du top 20. L’OM (20e) est le deuxième club français à générer le plus d’argent en Europe.

La Ligue 1 cinquième, même en chiffres

Concernant notre cher championnat, les chiffres le positionnent comme le cinquième d’Europe. Cinquième en matière de droits TV (502 millions) soit moitié moins que le quatrième allemand (1,02 milliard) et le troisième italien (1,04 milliard), la Ligue 1 est à cette même position en matière de revenus générés, avec un total de 2,3 milliards d’euros cumulés (chiffres de 2023). Parmi cette somme, « 21 % proviennent de la télévision nationale, 9 % de l’UEFA, 28 % de sources commerciales, 18 % de recettes d’entrée et 25 % d’autres sources », précise l’UEFA. Soit une augmentation de 19% par rapport à 2022, due en partie aux premiers versements CVC, la filiale commerciale de la LFP. Le championnat français est toujours cinquième d’Europe en matière de revenus de billetterie, chiffrés à 421 millions d’euros en 2024 pour l’ensemble des clubs de l’élite.

Au PSG, ces revenus ont été multipliés par six depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club, avec l’augmentation du prix des places, mais aussi le développement de l’accueil VIP. Conséquence indirecte, les supporters parisiens sont devenus les plus dépensiers d’Europe pour aller voir leur équipe au stade, avec un rendement moyen de 137 euros (c’est-à-dire le prix de la place, en plus des à-côtés comme la boutique, les snacks…) par spectateur. Heureusement, la Ligue 1 n’est pas représentée que par l’omnipotent Paris ou son rival marseillais. L’OL figure également dans cette étude, en tant que huitième club d’Europe en balance positive de revenus de transferts nets, avec +93 millions d’euros sur la période 2020-2024. Coucou la DNCG.

Quelques chiffres européens

À l’échelle européenne, l’activité économique du football bat des records, avec un montant d’investissements qui n’a jamais été aussi haut. Un total de 26,8 milliards d’euros a été investi par les clubs de première division des différents championnats d’Europe. Cependant, le « niveau de rentabilité » de ces écuries n’a toujours pas atteint le rythme d’avant pandémie. À noter enfin la puissance du top 5 européen (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France), qui représente à lui seul 73% de ces investissements.

Vous savez pourquoi vous payez 20 euros par moi pour voir la Ligue 1.

