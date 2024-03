Sassuolo nomme son nouvel entraîneur

Les Italiens sont les rois du recyclage des entraîneurs.

Rien ne va plus à Sassuolo, explosé en six par Naples ce mercredi (1-6) et aux portes de la zone rouge en championnat. En début de semaine, Alessio Dionisi a été démis de ses fonctions d’entraîneur, lui qui avait pris la succession de Roberto De Zerbi en juin 2021. C’est l’expérimenté Davide Ballardini qui va le remplacer. Âgé de 60 ans, l’Italien va connaître son neuvième club italien différent, son septième en Serie A. Il a notamment connu le banc de la Lazio en 2009-2010, et a multiplié les allers-retours à Palerme, à Cagliari et au Genoa.

Nommé jusqu’au 30 juin 2024, Ballardini sera en mission de sauvetage chez les Neroverdi, ceux-ci n’ayant remporté que deux victoires sur leurs 22 dernières rencontres. Sasòl est actuellement dix-septième, à égalité de points avec le Hellas Vérone et Cagliari, tous les deux relégables. Ce dimanche, l’entraîneur connaîtra déjà un premier match décisif face au Hellas.

Dire que cette équipe a fait tomber la Juventus et l’Inter cette saison.