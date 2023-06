Samuel Umtiti quitte Lecce

À Lecce, il ne s’est pas trompé.

Prêté par le FC Barcelone à Lecce, Samuel Umtiti ne prolongera pas son aventure italienne. « J’ai trouvé une équipe avec des valeurs et avec une mentalité exceptionnelle. Nous avions un objectif en début de saison et nous l’avons atteint grâce au travail. Pour moi, rester en Serie A, c’est comme gagner un titre », a annoncé le défenseur français dans son communiqué de départ.

Redevenu footballeur sans les Pouilles et enfin délaissé par les blessures, Umtiti aura disputé 25 matchs cette saison en Serie A, lui qui, depuis la campagne 2016-2017, n’avait plus joué plus de quinze rencontres. Point noir de ce beau tremplin, les cris racistes dont il a été la cible lors d’une victoire contre la Lazio en février dernier (2-1).

