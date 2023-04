Sakina Karchaoui encense Hervé Renard

Une internationale qui dit du bien du sélectionneur, on aura tout vu.

Quelques jours et seulement un match après son arrivée à Clairefontaine, Hervé Renard a déjà conquis le vestiaire, à en croire Sakina Karchaoui. Dans une interview à L’Équipe, la latérale parisienne encense le nouveau sélectionneur des Bleus : « Il a apporté ce qu’il sait faire, notamment sur le côté humain. Son ouverture d’esprit est incroyable, le fait qu’il ait voyagé à travers le monde, qu’il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu’on lui dit, ouvert à la conversation. Ça amène de la fraîcheur. Il me semble très juste dans ce qu’il fait, avec un discours positif, ambitieux. C’est ce dont avait besoin le groupe, aller main dans la main vers le même objectif. »

Face à la Colombie vendredi, alors que les Bleues étaient menées à la mi-temps, l’ancien sélectionneur de la Zambie, de la Côte d’Ivoire et de l’Arabie saoudite a pu s’illustrer une première fois à la pause, après une causerie a priori marquante avant le coup d’envoi : « Il a eu un discours très fort en causerie qui m’a énormément touché, et toutes les filles d’ailleurs. Quand il parle, on ressent une grande sincérité et l’amour de notre nation. On se devait de gagner pour sa première. »

Des mots pour soigner les maux bleus.

Que retiendront les Saoudiens du mandat d'Hervé Renard ?