Saint-Étienne-Lyon : quenelles gratuites pour bien digérer la victoire dans le derby

Les Verts bouffent les Lyonnais.

Philippe Déléage, fromager à Saint-Étienne et fan du club local, avait sorti un pari samedi matin : « Si les Verts battent Lyon, mardi j’offre toutes les quenelles. » Fou rire dans la boutique. Même les supporters stéphanois se sont moqués. « On m’a dit que je ne prenais pas de risques », rigole-t-il aujourd’hui dans les colonnes du Progrès. Faut dire qu’une victoire de l’ASSE dans le derby, ce n’était plus arrivé depuis 2019.

Et pourtant. Deux jours plus tard, Sainté se fait l’OL. Alors ce mardi 22 avril, Phillipe enfile son maillot vert, aligne les quenelles sur l’étal… et les distribue gratuitement. Généreux jusqu’au bout du pot de béchamel, il va au bout de son pari. « Ce qui est fou, c’est que tout le monde s’est pris au jeu. Même ceux qui ne suivent pas le foot ont le cœur vert. » Bonne humeur générale dans la boutique, où la quenelle, spécialité lyonnaise, a changé de camp le temps d’un matin, et pour les supporters de l’OL, elle devait être dure à avaler. Côté stéphanois, elle était gratuite donc forcément meilleure.

Et voilà comment échapper aux pièces.

