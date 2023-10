Ryan Gravenberch dans le collimateur de Ronald Koeman

Il faut sauver le soldat Ryan.

Transféré du Bayern à Liverpool cet été, Ryan Gravenberch peine pour l’instant à s’imposer pleinement sur les bords de la Mersey, à l’image de son passage raté à Munich. À 21 ans, le milieu a encore le temps de faire ses preuves et de montrer sa valeur, lui a notamment joué avec l’Ajax Amsterdam. Mais, à son âge, le Néerlandais est aussi toujours éligible pour la sélection Espoirs. Sauf que l’intéressé, pour pouvoir s’intégrer pleinement à son nouvel environnement, a choisi de décliner sa convocation pour la fenêtre internationale de septembre. Une attitude qui n’a pas du tout plu au sélectionneur des A, Ronald Koeman : « Nous avons une certaine opinion sur le fait de refuser d’aller avec les espoirs ou l’équipe nationale néerlandaise. » Se montrant même un brin taquin envers celui qui compte déjà 11 sélections, en évoquant son temps de jeu à Liverpool : « Je ne crois pas qu’il ait tant joué jusqu’ici. »

Pourtant, l’ancien coach du Barça a l’air de pleinement apprécier l’intéressé, qu’il considère comme un membre à part entière de l’équipe dans les années à venir : « Je pense toujours que c’est un super joueur. J’espère qu’il pourra se développer à Liverpool et plus jouer, parce qu’après, il sera toujours un joueur de l’équipe nationale. » Malgré l’avalanche de blessures et de forfaits qui touche actuellement les Oranje, Koeman n’a donc pas souhaité rappeler Gravenberch, une façon aussi de marquer le coup, alors que Michael Reiziger, le sélectionneur des moins de 21 ans, a lui aussi fait savoir qu’il n’avait pas envisagé d’appeler son joueur pour cette fenêtre de qualifications : « Nigel de Jong [directeur technique de la fédération, NDLR] a été en contact avec lui, pas moi. Ce n’était pas une option de l’appeler. On lui a envoyé un signal, mais on travaille en groupe. Il faut vouloir en faire partie. »

Pas de langue de bois aux Pays-Bas.

