Gravenberch quitte le Bayern pour Liverpool

Encore un Ryan prometteur qui tarde à décoller.

À peine le temps de découvrir la Bavière que Ryan Gravenberch a déjà plié les gaules pour prendre la direction de Liverpool. Débarqué en provenance de l’Ajax Amsterdam l’été dernier, l’international néerlandais quitte déjà le Bayern pour s’engager avec les Reds jusqu’en 2028. Rarement titulaire en Allemagne, malgré ses 33 apparitions la saison dernière, le milieu de 21 balais vient densifier le milieu de Jürgen Klopp, orphelin de Fabinho et Jordan Henderson, partis en Arabie saoudite.

We have completed the signing of midfielder Ryan Gravenberch from Bayern Munich on a long-term contract, subject to a work permit. 🙌

— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2023