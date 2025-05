À Roland-Garros, un autre tennisman français est « à 3000% derrière le PSG »

On parle plus de foot que de tennis cette année du côté de la porte d’Auteuil.

Quentin Halys s’est brillamment qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, ce mercredi, en battant le Serbe Miomir Kecmanović (4-6, 6-3, 7-6 [2], 7-5). Cela va l’obliger à revenir sur le court vendredi, sans doute face au dixième joueur mondial, Holger Rune, et donc ne pas pouvoir préparer sereinement la finale de la Ligue des champions. « Malheureusement ou heureusement », a-t-il plaisanté après sa victoire.

Le Français de 28 ans, né à Bondy, a confié qu’il était abonné au Parc des Princes, où il se rend « régulièrement », et qu’il n’allait rater la finale entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan pour rien au monde, pas même la préparation d’un potentiel huitième de finale à Roland. « Bien sûr, je vais la suivre avec grand intérêt. Je serai à 3000% derrière le PSG. Je serai forcément devant ma télé et je pousserai à fond », a-t-il expliqué. Si Holger Rune est son prochain adversaire, peut-être sera-t-il déjà éliminé et pourra donc se concentrer uniquement sur son équipe de cœur, un mal pour un bien après tout.

Il faudra songer à faire chambre commune avec Arthur Fils et Ugo Humbert.

