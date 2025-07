Leo Messi recrute un nouveau garde du corps

J’irai où tu iras.

Lèche-cul Garde du corps personnel de Leo Messi en sélection argentine, Rodrigo De Paul (31 ans) va enfin pouvoir évoluer dans le même club que son compatriote : il s’est engagé avec l’Inter Miami, où évolue l’octuple Ballon d’or depuis un an. « El Motorcito » est prêté par l’Atlético – où il était arrivé en 2021 – jusqu’à décembre et la fin de saison de MLS, avec néanmoins une option d’achat qui pourrait le faire rester sur le long terme. Après notamment Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suárez, la Pulga attire donc un nouveau copain.

Suffisant pour faire mieux qu’un premier tour de playoffs, stade auquel l’Inter s’était fait taper la saison passée ?

Découvrez les douze stades américains de la Coupe du monde des clubs