Rayan Cherki reprend Lacrim et Ninho pour son bizutage

Nouvelle École saison 4, les premières images.

Rayan Cherki fait déjà entendre sa voix. Nouvelle recrue de Manchester City, le récent international français est bien entendu passé par la case bizutage. Fraîchement débarqué de l’OL, le Français de 21 ans a eu droit au rituel d’intégration maison : monter sur une chaise et faire le show. L’ancien Gone a opté pour « Veux-tu ? » de Lacrim et Ninho. S’en sont suivis des éclats de rire dans la salle et un Haaland hilare derrière la caméra, qui a balancé la scène sur Snapchat.

RAYAN CHERKI a choisi de faire son bizutage sur « VEUX-TU ? » de LACRIM & NINHO.. Il a ambiancé toute l’équipe de Manchester City 😭 pic.twitter.com/NFst2MclTw — Kultur (@Kulturlesite_) June 17, 2025

Une ambiance visiblement détendue chez les Skyblues, à quelques jours de leur entrée dans la Coupe du monde des clubs face aux Marocains du Wydad Casablanca.

Avec on l’espère un nouveau freestyle footballistique de Cherki.

Carlos Tévez hué à Old Trafford lors d’un match de charité après avoir inscrit un quadruplé