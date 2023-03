Quand un joueur bordelais souhaitait se lancer dans le cinéma

Supporter des Girondins de Bordeaux, Baptiste Lecaplain en est un vrai. S’étant rendu au centre d’entraînement du club au scapulaire la saison dernière, il dévoile pour RMC Sport une discussion lunaire avec un joueur alors que son équipe luttait pour son maintien : « Il ne me dit pas bonjour déjà, raconte Lecaplain. Le mec me dit : “C’est toi qui est acteur ?” “Oui bonjour.”“Moi aussi je veux faire ça. Mais, tu sais, pas acteur avec du texte là…” “Figurant ?” “Ouais, comment on fait pour être figurant?” […] Je lui réponds : “Figurant, c’est 50 balles la journée”. “Ah ouais? C’est pas beaucoup.” “Mais tu veux être figurant ? Tu ne veux pas plutôt jouer au foot ?” “Non, le foot j’aime bien, mais j’aimerais bien faire ça des fois.” Le mec, c’est un gars qui doit planter des buts hein ».

« Je suis sorti (à bout de nerfs) et je me suis dit : “Ce n’est pas possible”, explique-t-il. Le mec vient me voir, on est derniers de Ligue 1, on ne met pas un pion et il me dit “je veux être figurant…” (l’air abasourdi). Mais t’es un malade mental toi ! Moi, je ne peux pas. Il y a des mecs, je ne peux pas. Quand il m’a dit ça, je savais qu’on était en Ligue 2. Je me suis dit : “Ok, c’est mort”. Terminé. Même s’il y avait aussi des mecs adorables dans cette équipe, que j’ai croisés et qui sont toujours des potes… ».

Après avoir rencontré un acteur, il ne se faisait donc plus de film.

