Quand Mourinho envoie sa médaille de perdant dans les tribunes

Quelle générosité !

Après la défaite de son équipe en finale de Ligue Europa face au FC Séville, José Mourinho a balancé sa médaille dans les tribunes vers un supporter devenu heureux finaliste de la C3. Geste de frustration ou de générosité, le technicien portugais a tout de même décidé de ne pas assister au protocole final en récupérant sa récompense avant tout le monde. Et l’argent lui va tellement mal qu’il a balancé son précieux vers un jeune adolescent, ravi de recevoir l’objet touché des mains par celui qui n’avait jamais perdu de finale européenne. Pendant la rencontre, il a été agacé par plusieurs décisions arbitrales – notamment un pénalty non sifflé pour la Roma – et s’en est pris aux arbitres dans le parking du stade.

José Mourinho qui offre sa médaille a un jeune supporter de la Roma.🥈🥹♥️ pic.twitter.com/nPbwJq5ZEG — FOOTBALL-TIME 🌟 (@__Footballtime) May 31, 2023

La Louve devrait retenter sa chance la saison prochaine dans la même compétition, puisqu’elle n’a pas réussi à se qualifier pour la C1 en championnat (6e).

Dire que la médaille est sûrement en vente à l’heure actuelle.

