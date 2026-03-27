Quand les bombes de Trump contraignent Messi à refaire ses adieux au public argentin

Messi, au revoir, et à bientôt. On l’assurait en septembre dernier, cette fois-ci, c’était vraiment terminé. Après un match de qualif aisément gagné par l’Argentine contre le Venezuela au Monumental, Lionel Messi faisait ses adieux en larmes au public argentin, qui ne le reverrait plus jamais porter le maillot de l’Albiceleste au pays. Oui, mais non.

Parce qu’entre-temps, Donald Trump s’est mis en tête d’attaquer l’Iran avec son allié israélien, entraînant un chaos au Moyen-Orient et par ricochet l’annulation de la Finalissima entre l’Argentine et l’Espagne, qui devait se jouer à Lusail ce vendredi 27 mars.

Deux amicaux à la Bombonera au programme

Le rapport avec la choucroute ? À la place de ce match de gala contre la bande de Lamine Yamal, la Fédé argentine a programmé deux amicaux… à la Bombonera de Buenos Aires, d’abord contre la Mauritanie ce vendredi, puis la Zambie mardi. Présente dans la liste de Lionel Scaloni, qui se verrait bien l’emmener dans ses valises en Amérique, la Pulga pourrait donc à nouveau verser quelques larmes et répéter un discours poignant.

Faire ses adieux et s’y tenir, c’est à ça qu’on reconnaît un vrai Lionel.

La promesse de Scaloni à Messi