Quand Guardiola embrouillait Samir Nasri à cause de son poids

Le colonel Guardiola.

Le moindre détail compte pour Pep Guardiola. Samir Nasri s’est remémoré la prise de bec qu’il a eue avec le coach espagnol lors de l’été 2016, lorsqu’il était à Manchester City, au sujet de son poids, lors d’une interview accordée ce mercredi à L’Équipe : « « Je me suis pris la tête avec lui dès nos premières réunions. Le premier jour, il me convoque dans son bureau et il me lance : “Qu’est-ce que tu veux faire ?” Je lui dis : “C’est à toi de me dire si tu comptes sur moi.” Et il me répond : “Je compte sur toi si tu es vraiment bien dans ta tête.” » Après un premier entraînement réussi pour le Petit Prince du Vélodrome, le jour suivant, Pep Guardiola le convoque de nouveau : « Là, il me crie dessus à propos de mon poids. »

Les Citizens pesaient tous les jours leurs joueurs pour surveiller leur poids. Alors que celu de Nasri était en excès, les deux hommes se prennent une nouvelle fois la tête : « Je lui dis : “Baisse d’un ton, ne me crie pas dessus, je ne suis pas un enfant, j’ai 29 ans.” Peut-être que mes vacances ont été une échappatoire pour moi, un moyen de faire ce que j’avais envie de faire parce que je sortais d’une saison difficile (une blessure aux ischio-jambiers en 2015-2016, NDLR), et parce que dans ma vie personnelle, il s’est passé énormément de choses. » L’entraîneur catalan s’est excusé à la fin de la scène. Samir Nasri sera ensuite prêté au FC Séville lors de la saison 2016-2017. Cette saison-là, le milieu aura joué 30 matchs pour 3 buts marqués.

Samir Nasri conclut en expliquant que malgré cette anecdote, le technicien « est quelqu’un d’arrogant, mais arrogant d’une bonne manière : il sait qu’il est le meilleur entraîneur et il te le fait comprendre ». Ce mercredi, toute l’Angleterre attend le duel entre Manchester City et Arsenal, lors de cette 33e journée de Premier League.

Une pierre de plus dans la légende de Pep Guardiola.

