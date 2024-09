Quand Bruno Irles fait son mercato… sur une aire d’autoroute

La définition même d’un panic buy.

Un nul arraché par le gardien de but pour son premier match (1-1 contre Poitiers), un retour à la compétition sans supporters, d’anciens joueurs qui reprennent une licence, le début de saison des Girondins de Bordeaux, rétrogradés en N2, n’a vraiment rien de commun. Et dans les coulisses aussi, les choses sont complètement lunaires. Il a fallu faire vite, très vite pour garnir les rangs du club, dont le mercato se terminait le lundi 26 août. Une situation qui a amené Bruno Irles, et son adjoint Dado Pršo, à travailler dans l’urgence.

Dans un reportage diffusé diamnche soir sur Canal+, on peut voir les deux hommes checker le profil d’un joueur sur une aire d’autoroute, à 22h, dans sa voiture. Un certain Daouda Gueye, un attaquant sénégalais, à Créteil la saison passée. Finalement, le joueur de 28 ans n’aura pas retenu l’attention de l’ancien coach de l’ESTAC.

Malgré les difficultés, le club au scapulaire a réussi à trouver suffisamment de joueurs (24 au total) pour présenter deux équipes en National 2 et en National 3 (réserve).

Séquence insolite : le nouveau coach bordelais Bruno Irlès fait son mercato en urgence… Dans sa voiture ! 😯 pic.twitter.com/6bK7ArU4Iu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 1, 2024

Le feuilleton de la rentrée.