QSI en discussions avancées pour investir dans un club italien

Le nouveau City Group ?

La société Qatar Sport Investments, propriétaire du PSG, négocierait pour investir dans le capital de la Sampdoria, actuelle lanterne rouge de Serie A. D’après les informations de L’Équipe, l’opération pourrait rapidement se concrétiser au vu de l’avancée des échanges entre QSI et Massimo Ferrero, actuel propriétaire du club italien. Qui plus est, l’entreprise appartenant au gouvernement du Qatar s’associerait avec ASER Ventures, propriétaire de Leeds United. Son actionnaire, Andrea Radrizzani, souhaiterait obtenir une majorité des parts de la Samp’, laquelle fait actuellement face à un endettement avoisinant les 100 millions d’euros.

Ceci dit, la concurrence n’est pas absente du dossier puisqu’une autre offre – non révélée – a été transmise à Ferrero. Cependant, le quotidien indique que le duo ne semble pas inquiet à ce sujet. En cas de succès, l’écurie génoise deviendrait la troisième membre de la galaxie QSI (après le PSG et le Sporting Clube de Braga), mais peut-être pas la dernière, puisque des pourparlers sont également en cours avec Malaga et Santos.

Ça samp’ bien parti.

