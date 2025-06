Luis Enrique : « Je savais que Mascherano deviendrait entraîneur »

Le don de voyance de Luis Enrique.

Ce huitième de finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et l’Inter Miami sera forcément particulier pour Luis Enrique qui va retrouver plusieurs joueurs qu’il a entraîné lors de son passage au Barça. C’est le cas notamment de l’actuel coach de Miami Javier Mascherano que Luis Enrique imaginait parfaitement dans le costume d’entraîneur comme il l’a déclaré en conférence de presse d’avant-match : « Je le connais parfaitement et je savais qu’il deviendrait entraîneur. Il a du temps pour devenir un grand entraîneur. Dans mon effectif s’il y avait deux joueurs que je voyais devenir entraîneur, c’était lui et Busquets. Ils étaient le prolongement de l’entraîneur sur le terrain ».

Le technicien espagnol retrouvera aussi Lionel Messi qui est selon lui « le meilleur joueur de l’histoire du football » : « J’ai pu tout gagner au Barça comme entraîneur avec lui, j’en ai profité pendant mes trois ans là-bas et les 200 entraînements que j’ai pu diriger. »

Bizarrement, Luis Enrique n’imagine pas la Pulga devenir coach.

Paris : Pour prolonger la fête