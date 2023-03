Pronostic Turquie Croatie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Croatie se relance en Turquie

Absente du Mondial, la Turquie s’était également montrée décevante lors du dernier championnat d’Europe en étant sorti dès la phase de poules lors de l’Euro. Depuis ces désillusions, les Turcs ont remporté leur groupe de Ligue des Nations C en dominant des sélections modestes comme la Lituanie, le Luxembourg et les Îles Féroé. À noter que sur leur parcours, la sélection turque s’était inclinée sur le terrain des Îles Féroé (1-2). Lors du rassemblement de novembre dernier, les Turcs ont remporté deux matchs amicaux face à l’Écosse (2-1) et à la Tchéquie (2-1). Pour son entrée en lice dans ces éliminatoires la semaine dernière, la Turquie s’est sortie du piège arménien après avoir concédé l’ouverture du score, grâce à l’excellent joueur du Feyenoord Rotterdam Kokcu et par Akturkoglu. Le sélectionneur allemand Kuntz s’appuie sur un groupe composé de Demiral, Kabak, Soyuncu, Calhanoglu, Tosun, Unal et évidemment du Marseillais Under.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

La Croatie a montré ces derniers mois qu’elle était toujours une grande nation de football. En effet, après avoir remporté son groupe de Ligue des nations devant le Danemark ou la France, la sélection au damier s’est hissée en demi-finales de la Coupe du monde où elle a chuté contre l’Argentine. La Croatie a fini sur une bonne note en remportant le match pour la 3e place face au Maroc (2-1). Pour leurs débuts dans ces éliminatoires, les Croates ont connu une contre-performance en étant tenu en échec par le pays de Galles (1-1). Lors de cette rencontre, les hommes de Dalic avaient ouvert le score par Kramaric, mais se sont fait surprendre en toute fin de rencontre par les Gallois. Le buteur sera encore attendu, alors que Livaja est forfait. Lors de la dernière Ligue des nations, la Croatie avait été très performante en remportant ses 3 matchs en déplacement face à la France, le Danemark et l’Autriche. Déterminée à se reprendre à la suite de sa contre-performance contre le pays de Galles, la Croatie pourrait accrocher au moins un nul en Turquie qui a eu du mal à se défaire de l’Arménie sur son premier match.

► Le pari « Victoire Croatie ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,74 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 248€ (348€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Kramaric buteur » est coté à 3,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 540€ (640€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Turquie – Croatie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Turquie Croatie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !