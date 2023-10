Pronostic Croatie Turquie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Croatie en impose face à la Turquie

Demi-finaliste du dernier Mondial au Qatar, la Croatie fait partie des sélections les plus régulières au niveau des résultats lors de ces 5 dernières années. En effet, vice-championne du Monde en 2018 et 3e de la Coupe du Monde 2022, la sélection au maillot à Damier a disputé la finale du Top 4 de la Ligue des Nations où elle s’est inclinée face à l’Espagne. Dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024, l’équipe toujours entraînée par Dalic partage la tête du groupe avec la Turquie mais a disputé un match de moins. Ce jeudi, en cas de victoire, les Croates effectueraient un grand pas vers la qualification. Lors de leurs premiers matchs, les partenaires de Luka Modric ont fait un nul contre le Pays de Galles (1-1) avant de faire le job face à la Lettonie (5-0), l’Arménie (0-1) et contre la Turquie (0-2). Pour obtenir son billet pour le championnat d’Europe disputé en Allemagne, Dalic a convoqué un groupe assez classique où l’on retrouve les Gvardiol, Vida, Stanisic, Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic ou Brekalo. Parmi les absences notables, on notera celle du Lyonnais Duje Caleta-Car présélectionné mais qui n’a pas été convoqué tandis que l’attaque est handicapée poar les blessures de Kramaric et Perisic, et dans une moindre mesure celle d’Orsic.

En face, la Turquie est actuellement bien placée pour décrocher au moins la 2e place de ce groupe mais est sous la pression du Pays de Galles et de l’Arménie. Présente aux Euro 2016 et 2020, la sélection turque a en revanche manqué le dernier Mondial. Bien rentrée dans ses éliminatoires de l’Euro, la Turquie avait remporté 3 de ses 4 premiers matchs face à l’Arménie, la Lettonie et le Pays de Galles pour un revers lors du match aller disputé à domicile contre la Croatie (0-2). Lors du dernier rassemblement, les Turcs ont été tenus en échec par l’Arménie (1-1) et ont subi une lourde défaite contre le Japon en amical (4-2). Ces derniers résultats ont poussé la fédération turque à se séparer de leur sélectionneur allemand Kuntz pour nommer l’Italien Vincenzo Montella. Pour sa première liste, l’ancien attaquant de la Samp’ et de la Roma a convoqué un groupe assez jeune où l’on retrouve les Celik, Demiral, Kokcu, Calhanoglu, l’ancien Marseillais Under et le néo-Rennais Yildirim. Ce dernier avait marqué des points lors du dernier rassemblement en étant décisif face aux Arméniens et Japonais. Déjà vainqueur à l’aller, la Croatie devrait faire un grand pas vers la qualif’ pour l’Euro 2024 en dominant de nouveau la Turquie qui reste sur un dernier rassemblement décevant.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pronostic Turquie Croatie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l'Euro 2024