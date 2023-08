Pronostic Strasbourg Toulouse : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Toulouse avec des buts de chaque côté

Cet été, le Racing Club de Strasbourg est passé sous pavillon américain. L’arrivée de ce consortium a permis au club alsacien de réaliser un recrutement coûteux en attirant le défenseur Sylla pour 20 millions, le buteur Emegha (13M), les Bordelais Mwanga et Bakwa (10M chacun), et le Stéphanois Sow (3M) en plus du prêt du Brésilien Angelo par Chelsea. La saison passée, le Racing avait déjà bouclé la venue de Jessy Deminguet en provenance de Caen. Dans le sens des départs, Strasbourg a perdu son meilleur buteur Diallo, mais aussi le défenseur Djiku. Pour commencer le championnat, le RCS s’est imposé dans la douleur face à l’Olympique lyonnais (2-1) grâce à un Bellegarde des grands soirs, buteur et passeur. Ensuite, la formation alsacienne n’a rien pu faire face à l’AS Monaco en pleine bourre dans cette entame de championnat (3-0). Ce dimanche, le RCS compte sur le soutien de son public pour renouer avec la victoire.

En face, Toulouse a également connu une mue importante lors de l’intersaison. Artisan de la montée en Ligue 1 et de la victoire en Coupe de France, Philippe Montanier a été écarté par la direction pour des problèmes d’incompatibilité avec ses dirigeants. Toulouse a alors misé sur Carles Martinez. L’Espagnol a récupéré un groupe en pleine mutation avec les départs de Dupé, Ratao, Dejaegere, Van den Boomen, Spierings ou Healey. Pour pallier cette vague de transferts, le TFC a attiré Casseres, Cissoko, Schmidt, Magri et Gelabert, et pour l’instant, cela fonctionne. En effet, le club toulousain réussit une entame intéressante avec une victoire à Nantes (1-2) grâce à Aboukhlal et Nicolaisen. Sur sa lancée, Toulouse est parvenu à accrocher le Paris Saint-Germain au Stadium (1-1) avec un nouveau but du premier cité. Cette affiche entre Strasbourg et Toulouse, qui n’hésitent pas à jouer vers l’avant, devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

