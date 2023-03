Pronostic Salzburg Borussia Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Batshuayi sauveur de Dortmund

Vainqueur à l’aller en Allemagne sur un score de 2 à 1, les Autrichiens sont dans une situation favorables avant ce match retour. D’autant plus que les joueurs de Salzbourg sont invaincus dans leur stade cette saison en EL avec des belles performances contre la Real Sociedad et l’Olympique de Marseille. Ils sont donc tout naturellement favoris avant ce match et compteront sur l’appui de leur public pour se qualifier. Face à eux se présente néanmoins une équipe habituée aux compétitions européennes et qui se déplace pour s’imposer et se qualifier.

Offensivement, le Borussia dispose de joueurs talentueux avec Marco Reus, Götze, Schürrle et aussi de Michy Batshuayi. Le Belge arrivé de Chelsea a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises sur les 9 matchs auxquels il a participé. Le week-end dernier, il était remplaçant au coup d’envoi et est rentré à 30 minutes de la fin, l’avant-centre du Borussia a inscrit un doublé et a permis à son équipe d’arracher la victoire contre Francfort. De plus, il bénéficie autour de lui d’excellents pourvoyeurs de ballons et de passes décisives avec Reus et Götze. Le joueur Belge est régulièrement efficace et le résultat du match dépend en partie de sa prestation.

