Pronostic Real Madrid Manchester City : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue des Champions

Après le 4 sur 4 sur l'affiche de L1 de samedi Lens – OM, on tente de vous faire gagner ce mardi sur nos pronostics Real Madrid – Manchester City.

Le Real, l’art de surprendre

Tenant du titre en Ligue des Champions, le Real Madrid est toujours en course pour défendre son trophée chèrement gagné l’an passé à la suite de plusieurs scénarios incroyables. Le plus fou d’entre eux remonte à la demi-finale retour face à cette même équipe de Manchester City. En effet, proche de l’élimination, la bande à Ancelotti avait renversé le match dans les dernières minutes pour décrocher son ticket pour la finale alors que City avait globalement dominé les deux rencontres. Cette saison, la formation madrilène a montré nettement pus de maîtrise pour sortir lors des tours précédents Liverpool (6-2 en cumulé) et Chelsea (4-0). Le week-end dernier, Karim Benzema a remporté son 25e trophée avec le Real, en l’occurence la Copa del Rey. Pas spécialement brillants, les Madrilènes ont fait le taf face à Osasuna (2-1) avec un doublé de Rodrygo. En championnat, le Real est largement distancé par le FC Barcelone et n’est donc plus concerné par la lutte pour le titre. Désormais, l’ultime objectif du Real dans ce sprint final est de conserver son trophée européen et doit pour cela passer l’obstacle Man City.

Manchester City, un cap à passer

Marqué par son élimination incroyable de la saison dernière, Manchester City a décidé de revoir sa stratégie l’été dernier en misant sur un grand attaquant, Haaland. Le buteur norvégien a fait évoluer le schéma de jeu des Citizens, qui dominent désormais moins que par le passé, mais qui ont ajouté le contre à leur éventail tactique. On a notamment constaté ce changement lors du quart de finale retour à Munich, où City a été dominé par une équipe du Bayern pourtant brouillonne. Sans s’affoler, les Skyblues se sont appuyés sur leur défense pour tenir au maxime et placer des contres avec le duo Kevin de Bruyne – Haaland. Le Norvégien apporte cette efficacité dans les temps forts de son équipe, et permet aussi à sa formation d’évoluer plus bas lorsqu’elle est mise sous pression. En pleine forme, Man City vient de combler 8 points de retard sur Arsenal en Premier League pour prendre la tête du championnat avec une unité d’avance sur les Gunners et une rencontre de plus à disputer. Bien parti pour remporter le titre, City se lance en quête d’un triplé puisque les Skyblues affronteront United en finale de la FA Cup. Le week-end dernier, les Citizens ont fait le taf face à une formation de Leeds dans le dur (2-1). Capitaine du jour, Gundogan a inscrit un doublé sur des services de Mahrez mais a manqué un penalty en fin de rencontre. En concédant un but des Peacocks en toute fin de rencontre, City s’est fait quelques frayeurs comme ce fut le cas quelques jours plus tôt à Fulham.

Le Real sans Militao, City sans Aké ?

Dans cette superbe affiche des demi-finales, Carlo Ancelotti sera privé de Militao, suspendu pour ce match aller. En revanche, Alaba et Modric ont fait récemment leur retour, ce qui fait deux bonnes nouvelles pour le Real. Le retour du Croate relègue Tchouaméni sur le banc et décale Camavinga sur le flanc gauche de la défense. L’ancien Rennais s’est installé sur cette seconde partie de saison dans le XI du Real dont il est devenu un élément incontournable. En face, Pep Guardiola a quant à lui une seule incertitude concernant Aké, sorti en cours de rencontre face à Leeds et absent de l’entraînement lundi. Le défenseur batave devrait manquer ce rendez-vous et être remplacé par Walker ou Laporte. L’international anglais devrait être privilégié pour contrer la vitesse des Vinicius et Rodrygo. En effet, l’une des faiblesses des Citizens vient de la lenteur de leurs 3 défenseurs centraux, qui avaient souffert face à Coman en quart de finale retour. Pour le reste, le coach catalan avait reposé plusieurs éléments clés samedi dernier puisque les Silva, Grealish, ou Rodri étaient tous sur le banc face à Leeds. Ces derniers devraient retrouver une place dans le XI.

Les compositions probables pour ce Real – Manchester City :

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Manchester City : Ederson – Akanji, Ruben Dias, Walker – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland.

Le Real Madrid en patron face à Manchester City

Si City semble avoir progressé par rapport à la saison dernière et dispose désormais d’une arme supplémentaire avec Haaland, le Real se sublime toujours ces dernières années lorsqu’elle dispute la Ligue des Champions. Contrairement à City, le 14 fois champion d’Europe a montré tout son savoir-faire lorsqu’un scénario lui était défavorable, alors que City est plus à l’aise lorsqu’il garde les choses en main. L’expérience européenne des Merengue devrait leur permettre d’accrocher au moins le nul à domicile face à City, en se basant sur son formidable duo d’attaque composé par Vinicius (19 buts toutes compétitions confondues) et Benzema (25 buts), qui sont certainement parmi les meilleurs à leurs postes lors des 2 derniers exercices. A leurs côtés, on retrouvera le double buteur de la finale de la Coupe du Roi mais également le bourreau de City l’an passé, Rodrygo. Autant d’armes pour les Merengue dans leur stade de Bernabeu.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

