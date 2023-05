Pronostic Lens OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (100€ de bonus offerts PEU IMPORTE le résultat) !

Partenaire paris sportifs de l’OM, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat.

100€ de bonus en misant sur Lens – Marseille !

ParionsSport vous offre forcément 100€ de bonus sur votre 1er pari (NOUVEAU BONUS à durée limité).

Concrètement, que votre 1er pari soit gagnant ou perdant vous obtenez le montant parié !

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre pari :

– Si votre 1er pari de 100€ est perdant, vous récupérez 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 100€ est gagnant, vous récupérez aussi 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est perdant, vous êtes remboursé de 50€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est gagnant, vous récupérez aussi 50€ en paris gratuits !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Nos pronostics Lens – OM :

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 2,25 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 325€ (225€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Openda buteur » est coté à 2,35 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100€ de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 335€ (235€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avec 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Openda ou Sanchez buteur » est coté à 1,60 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 260€ (160€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,55 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (durée limitée) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 255€ (155€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avec 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

Lens, meilleure équipe de Ligue 1 à domicile

Le RC Lens est de retour à son meilleur niveau au meilleur moment : quand il faut engranger les points pour se donner les moyens de remporter la course à la 2e place, qualificative pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. 3e à un point de… l’OM, le résident de Bollaert a accéléré soudainement avant la trêve. Il aborde ce choc de la 34e journée avec la satisfaction d’avoir gagné 6 de ses 7 derniers matches de championnat, et surtout une assurance inébranlable à la maison. Lens est tout bonnement la meilleure équipe de Ligue 1 sur ses terres (14 victoires, 1 nul, 1 défaite). Dernièrement, c’est Monaco (4e) qui a mordu la poussière (3-0) dans l’antre des Sang et Or. Ces derniers ont entamé une série mardi en s’imposant chez le vainqueur de la Coupe de France, Toulouse (0-1), grâce (encore) à un grand Loïs Openda.

Marseille s’arrache pour gagner

L’OM se rend à Lens avec la tâche difficile de devoir conserver sa 2e place, laquelle ne tient que pour un point. Ses 5 points d’écart avec le PSG lui permettent même de croire encore au titre. Et si son poursuivant peut se targuer d’être très solide à domicile, le club olympien peut quant à lui se vanter d’être la meilleure équipe de Ligue 1 à l’extérieur (12 victoires, 3 nuls, 1 défaite). A l’instar de Lens, il enchaine les succès sur les dernières semaines. L’équipe d’Igor Tudor reste sur 3 victoires acquis contre les mal classés Troyes (3-1) et Auxerre (2-1) à domicile et entretemps sur le terrain de son rival olympien, Lyon (1-2). Les résultats sont au rendez-vous, certes, mais les Phocéens ne sont pas à leur pic de forme.

Lens toujours sans Samed, pas de surprise du côté de l’OM

L’effectif des deux formations se stabilise depuis plusieurs matchs. Lens reste privé du portier Wuilker Fariñez et des joueurs de champ Jérémy Cabot et Wesley Saïd. Toutefois, l’absence la plus pénalisante reste celle du milieu titulaire Salis Abdul Samed, suspendu. Marseille fait le voyage sans Amine Harit et Azzedine Ounahi, sur le flanc depuis déjà plusieurs mois/semaines. Ils pourraient être les seuls absents du groupe phocéen si Eric Bailly est rétabli d’une maladie.

Les compos probables pour Lens – OM :

Lens: Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana, Fofana, Haïdara – Sotoca, Thomasson – Openda.

Marseille: Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Kaboré, Rongier, Veretout, Clauss – Malinovskyi, Ünder – Sanchez.

Lens entretient sa suprématie à Bollaert

Ce sommet de la 34e journée est l’un des matches les plus alléchants de la saison de Ligue 1, entre la meilleure équipe à domicile et la plus performante à l’extérieur. Il s’agit en plus de quasiment une finale pour la 2e place de Ligue 1. Il se passe quelque chose cette année à Lens autour du groupe de Franck Haise. Il ne ralentit pas la cadence, bien au contraire, et peut surfer sur sa réussite insolente à domicile devant des Marseillais qui devraient répondre présent dans le combat. Poussé par un Bollaert en feu, le RC Lens et son excellent buteur Loïs Openda (20 buts) pourraient prendre le dessus face à l’OM et Alexis Sanchez (12 buts) dans cette rencontre phare.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Igor Tudor avoue son admiration pour Franck Haise