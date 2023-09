Pronostic Rayo Vallecano Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Rayo Vallecano se reprend face à Alaves

Auteur d’une saison dernière intéressante, le Rayo avait parfaitement lancé ce nouvel exercice. En effet, les pensionnaires de la banlieue madrilène s’étaient imposés sur le même score de 2-0 face à Almeria (2-0) et contre Grenade (0-2). La suite fut en revanche nettement plus compliquée avec une déroute à domicile contre l’Atletico Madrid (0-7), et un déplacement délicat sur la pelouse du Betis Séville avec une nouvelle concédée (1-0). Ces 2 revers de rang ont montré l’écart séparant le Rayo des meilleures formations espagnoles. Lors de la trêve internationale, les partenaires de Falcao ne sont pas restés inactifs et ont disputé une rencontre amicale face à Alcorcon (2-2). Dans cette formation, on retrouve des éléments de qualité à l’image du buteur de Tomas, du Français Nteka, du milieu Palazon ou de l’expérimenté Falcao qui joue désormais seulement des bouts de match.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Promu cet été en Liga, Alaves affiche un bilan similaire avec 2 victoires pour 2 défaites. La formation basque a fait le job à domicile en remportant ses deux matchs, mais s’est par deux fois incliné à l’extérieur sur le même score de 1-0 face à Cadix et Getafe. A domicile, les Basques ont certainement livré le match de ce début de saison face au FC Séville (4-3) avant de confirmer contre le FC Valence (1-0). Luis Garcia, le coach d’Alaves, s’appuie sur un groupe qui comprend notamment Ianis Hagi, prêté par les Glasgow Rangers, mais aussi le fils de Diego Simeone, Giuliano. Ce dernier est toujours incertain car il souffre d’une blessure. Devant son public et retrouvant une équipe à sa portée, le Rayo devrait renouer avec la victoire face à une formation d’Alaves qui n’a toujours pas remporté le moindre match, et même le moindre point, loin de ses bases.

► Le pari « Victoire Rayo Vallecano » est coté à 1,94 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 194€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Victoire Rayo Vallecano et Les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 2,62 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 262€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rayo Vallecano – Alaves avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Rayo Vallecano Alaves encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

L'Atlético broie le Rayo