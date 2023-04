Pronostic PSG Lens : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 (100€ de bonus offerts PEU IMPORTE le résultat) !

Vous cherchez un bonus pour parier sur l’énorme affiche de samedi soir ? Partenaire premium du Paris Saint-Germain, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Et nous, on vous donne nos pronostics sur ce PSG – Lens !

Le PSG s’est relancé

Le PSG vit des semaines délicates depuis la fin du Mondial. Les hommes de Galtier ont notamment été éliminés en 8es de finale de Coupe de France par l’Olympique de Marseille, et à ce même stade par le Bayern Munich en Ligue des champions. De plus, les derniers résultats en Ligue 1 ont été inquiétants avec notamment deux défaites de rang face à Rennes (0-2) et l’Olympique lyonnais (0-1) au Parc des Princes. Sous pression, Paris avait un match capital à Nice le week-end dernier. Malmenés par une équipe niçoise entreprenante, les Parisiens ont su faire le dos rond et se montrer efficaces. Malgré un match moyen dans le jeu, Lionel Messi a été impliqué sur les 2 buts de son équipe avec une réalisation et une passe décisive pour Ramos. Ils peuvent aussi remercier leur portier italien Donnarumma, auteur d’une exceptionnelle partie. Grâce à cette victoire, le PSG a su garder 6 unités d’avance en tête de la Ligue 1 sur… Lens.

Lens a laissé passer l’hiver

Le Racing Club de Lens a un fol espoir dans cette dernière ligne droite, celui de remporter le titre. Avec donc 6 points de retard sur le club de la capitale, les Sang et Or comptent jouer leur carte à fond lors de ce choc au Parc des Princes. Lors du match aller, les protégés de Franck Haise avaient livré une très belle prestation pour s’imposer brillamment à Bollaert (3-1). Après avoir connu un passage délicat, Lens finit très fort dans cette dernière ligne droite avec 4 succès consécutifs. Lors de ce bon passage, les Nordistes ont successivement pris le dessus sur Clermont (0-4), Angers (3-0), Rennes (0-1) et le week-end dernier le Racing Club de Strasbourg (2-1). Grâce à cette dernière victoire, Lens a accentué sa 2e place sur l’Olympique de Marseille qui se trouve désormais à 2 unités.

Pas de surprises dans les effectifs

Le PSG restera privé de Neymar, Mukiele, et Kimpembe. En revanche, le retour de Sergio Ramos a été très important face à Nice, et Paris devrait récupérer Verratti absent samedi dernier. Il faudra voir aussi dans quel état est Christophe Galtier après ses 8 derniers jours tourmentés. Pas de surprises non plus a priori au niveau de l’effectif lensois, toujours sans Farinez et Cabot.

Les compos probables pour PSG – Lens :

PSG : Donnarumma – Danilo, Marquinhos, Ramos – Hakimi, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Mendes – Messi, Mbappé.

Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Sotoca, Samed, Fofana, Frankowski – Thomasson, Fulgini – Openda.

Le PSG à l’expérience face à Lens

La 31e journée de Ligue 1 nous offre une superbe affiche entre les deux premiers du classement, le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Ce samedi, le club de la capitale a la possibilité de se racheter aux yeux de ses supporters en réalisant une bonne prestation face à une équipe lensoise qui n’a pas abdiqué dans sa quête du titre. Comme souvent, le PSG comptera sur ses stars offensives Mbappé et Messi. L’international français reste sur 3 journées sans le moindre but, et il est rare qu’il reste autant sans marquer. Cette affiche entre deux des meilleures défenses de France devrait nous offrir une rencontre peu spectaculaire. Rassuré par son succès à Nice, Paris devra mettre l’affaire Galtier de côté, mais pourra se servir de son expérience et de la réussite des grands clubs pour prendre sa revanche de l’aller.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

