Pronostic FC Bâle Nice : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa Conférence

Dernier club français encore qualifié en Coupe d'Europe, Nice se déplace en Suisse, terre de Lucien Favre.

Le FC Bâle a perdu du niveau

Anciennement habituée à jouer la Ligue des champions, Bâle n’a plus remporté le titre de champion en Suisse depuis 2017. Vice-champion sur les deux dernières années, le club n’est que 6e cette saison. Pour se hisser en quarts de finale de cette Ligue Europa Conférence, le FC Bâle a connu un parcours agité. En effet, la formation suisse s’est qualifiée en terminant en 2e position de son groupe derrière le Slovan Bratislava. Ensuite, le club helvète a disputé un barrage face à Trabzonspor. Battu en Turquie (1-0), le FC Bâle a décroché sa qualification lors du retour en comblant son retard (2-0). Finalement, en 8es de finale, le club suisse a pris sa revanche sur le Slovan Bratislava, présent dans sa poule. Après le nul concédé à l’aller (2-2) en Suisse, Bâle s’est retrouvée menée de 2 buts après 17 minutes de jeu en Slovaquie. Combatifs, les Suisses ont inscrit le but égalisateur en toute fin de temps additionnel et ont fini d’assommer les Slovaques lors de la séance de tirs au but. Lors des 4 dernières journées de championnat, la formation helvète ne s’est imposée qu’une seule fois contre Winterthur, la lanterne rouge.

Nice doit se tourner vers l’Europe

Dans cette C4, les Aiglons ont réalisé jusque-là un excellent parcours en remportant leur groupe de qualification devant des formations comme le Partizan Belgrade ou le FC Cologne. Qualifiée directement pour les 8es de finale, la formation azuréenne a fait le taf face au Sheriff Tiraspol en remportant les 2 manches (4-1 en cumulé). Arrivé en remplacement de Lucien Favre, Didier Digard a su insuffler un vent nouveau au sein du Gym. Le coach niçois a connu sa première défaite le week-end dernier lors de la réception du leader, le Paris Saint-Germain. Lors de cette rencontre, les partenaires de Dante se sont inclinés face aux stars parisiennes (0-2), mais auraient mérité mieux. En effet, Nice s’est montrée régulièrement dangereux, mais est tombée sur un Donnarumma des grands soirs. À la suite de cette défaite, l’OGCN se trouve à 7 points de la dernière place qualificative pour une compétition européenne.

Comme on se retrouve

Pour ce match, Nice devrait être encore privée de son international suisse Lotomba. En revanche, les Niçois retrouveront deux anciens coéquipiers, en la personne de Dan Ndoye et d’Andy Pelmard. Le duo Zeqiri – Amdouni est l’axe fort du club suisse, en championnat, mais aussi en Europe.

Les compos probables pour Bâle – Nice :

FC Bâle : Hitz – Adams, Pelmard, Calafiori – Ndoye, Diouf, Burger, Lopez – Males, Zeqiri, Amdouni.

Nice : Schmeichel – Mendy, Todibo, Dante, Bard – Ramsey, Boudaoui, Thuram – Brahimi, Moffi, Laborde.

Nice logiquement au-dessus ?

L’OGC Nice représente la dernière chance française en Europe. Même si Digard s’en défend, cette Ligue Europa Conférence plutôt ouverte peut devenir la priorité numéro 1 du club niçois qui vient de perdre pas mal de points en Ligue 1. Solide puisque défaite une seule fois avec son nouveau coach (dans un match où ils ont été très bons), les Niçois devraient accrocher au moins un nul en Suisse lors de ce match aller des quarts de finale de la C4. Leur adversaire Bâle n’a jamais semblé vraiment serein, que ce soit en championnat ou dans cette Ligue Europa Conférence.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

