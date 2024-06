Pronostic Portugal Tchéquie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+100€ de bonus offerts en CASH)

Ce mardi se clôture la 1re journée de phase de poules de l’Euro 2024. Le groupe F est à l’honneur avec notamment l’entrée en lice du Portugal face à la Tchéquie. Et si vous souhaitez parier, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL !

Le Portugal en mission

Champion d’Europe en 2016, le Portugal est déterminé à accrocher un autre titre lors de cette édition 2024. Marquée par son échec au Qatar avec une élimination dès les quarts de finale face au Maroc, la sélection lusitanienne a décidé de changer de sélectionneur avec l’arrivée de Roberto Martínez. Ce dernier n’a pas changé grand-chose du point de vue des hommes, puisqu’il s’appuie sur un groupe assez identique, mais apporte sa philosophie de jeu. Les Portugais ont notamment réalisé des éliminatoires exceptionnelles au cours desquels ils ont fait un carton plein avec 10 succès en autant de matchs. De plus, les bilans sont d’excellente facture avec 36 buts inscrits et seulement 2 encaissés. À noter cependant que cette belle dynamique a connu quelques coups d’arrêt avec des défaites lors des matchs amicaux. En mars dernier, le Portugal s’est fait notamment surprendre en Slovénie. Pour préparer cet Euro 2024, les Portugais ont fait partie des équipes à disputer 3 rencontres amicales. Facile vainqueur de la Finlande (4-2), la sélection portugaise s’est ensuite inclinée face à son plus sérieux adversaire, la Croatie (2-1) avant de se reprendre contre l’Irlande (3-0). Malgré ces quelques accrocs, le Portugal se présente dans la peau d’un grand favori au titre.

La Tchéquie sans complexe

La Tchéquie avait été l’une des bonnes satisfactions de l’Euro 2024 avec un parcours qui l’avait menée jusqu’en quarts de finale face au Danemark. Lors de cette campagne, les Tchèques avaient notamment sorti les Pays-Bas. Par la suite, la Tchéquie n’avait pas su surfer sur cette dynamique pour accrocher une place au Mondial 2022. En revanche, les hommes d’Ivan Hašek se sont repris lors des éliminatoires pour le championnat d’Europe 2024 en terminant 2es de leur poule derrière l’Albanie, mais en écartant la Pologne (3e). Depuis sa qualif pour l’Euro, la Tchéquie a enchaîné les bons résultats avec 4 succès en amical. En mars, les Tchèques ont battu la Norvège et l’Arménie avant de confirmer lors des dernières rencontres face à Malte et la Macédoine du Nord. Ce mardi, la Tchéquie est consciente qu’elle affronte l’une des meilleures équipes de l’Euro et va devoir réaliser un exploit pour accrocher un résultat.

Le Portugal avec ses forces vives, la Tchéquie autour de Schick

Sur le papier, Roberto Martínez possède un des effectifs les plus riches de cet Euro. Le technicien espagnol déplore l’absence d’Otavio, remplacé par Nunes, mais peut s’appuyer sur ses cadres. On pense notamment à Cristiano Ronaldo, toujours présent, mais dont le rôle devrait évoluer, et à son compère Pepe (41 ans). En plus de ses cadres, le Portugal compte sur la forme étincelante de Jota, Bernardo Silva, Rúben Dias, Vitinha, Fernandes ou Rafael Leão. En face, Ivan Hašek ne possède pas pléthore de biens, mais peut s’appuyer sur des joueurs expérimentés, habitués à jouer ensemble. Dans cette sélection, on retrouve notamment les 2 Hammers Souček et Coufal, Barak de la Fiorentina et les joueurs du Bayer Leverkusen Hložek et Schick. L’attaquant tchèque avait fini meilleur buteur du dernier Euro (avec CR7).

Les compositions probables pour ce Portugal – Tchéquie :

Portugal : Diogo Costa – Rúben Dias, Pepe, Inacio – Diogo Dalot, Bruno Fernandes, João Neves, João Cancelo (ou Nuno Mendes) – Bernardo Silva, Jota, Leão.

Tchéquie : Stanek – Holes, Hranac, Krejčí – Coufal, Hložek, Souček Provod, Doudera – Schick, Kuchta.

Les Portugais affirment leurs ambitions face à la Tchéquie

Pour son entrée en lice, le Portugal va vouloir marquer les esprits et se positionner comme un candidat au titre final. Impressionnante lors des éliminatoires, la sélection portugaise possède un effectif de très grande qualité avec un banc de premier plan qui peut lui permettre de changer le scénario d’une rencontre. Souvent placé, le Portugal veut rééditer sa performance de 2016 et doit pour cela se mettre tout de suite dans le rythme. Avec son animation collective et son talent individuel, le Portugal devrait trouver la faille dans le bloc tchèque.

Géorgie, Portugal, Tchéquie et Turquie : avec un F comme Festin