Pronostic Paris FC Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia accroche le Paris FC

Au départ de cette saison, le Paris FC faisait partie des candidats à la montée. En effet, le club francilien restait sur deux exercices où il s’était qualifié pour les play-off. Ambitieux, le PFC a manqué sa saison en étant trop inconstant. Il y a quelques semaines, le club parisien se retrouvait même en danger pour son maintien, mais s’est bien relancé lors des dernières journées. En effet, la bande de Thierry Laurey vient successivement de prendre le dessus sur Laval (1-2) et contre Amiens à domicile (3-0) en milieu de semaine. En prenant les 3 points lors de ce match en retard, le club parisien a pris ses distances avec la zone de relégation pour se retrouver en 9e position avec 9 points d’avance sur le premier relégable. En revanche, la montée semble compromise, car le PFC accuse plus 10 unités de retard sur Bordeaux.

En face, Bastia est l’une des bonnes satisfactions de la saison. Pour son deuxième exercice consécutif, le Sporting se montre très intéressant avec une 5e place à la clé. Les Bastiais ont même encore un espoir de jouer la montée puisqu’ils n’accusent que 5 points de retard sur Bordeaux. Solide, la bande de Régis Brouard reste sur 4 journées sans la moindre défaite. Les Corses se sont imposés contre Rodez et Nîmes, deux mal classés, et ont ensuite obtenu deux matchs nuls face à Guingamp et le week-end passé à Valenciennes (2-2). L’attaquant Magri a répondu au Valenciennois Grbic en s’offrant un doublé. Sur une excellente dynamique, Bastia pourrait accrocher au moins un nul sur la pelouse d’un Paris FC qui pourrait être fatigué par sa semaine à 3 matchs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

