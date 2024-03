Pronostic Paris FC Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC se relance dans la course aux playoffs face à Ajaccio

Le Paris FC est une formation qui lutte régulièrement pour les playoffs. Les Parisiens ont même vainement participé à plusieurs campagnes sans pouvoir décrocher la montée en Ligue 1. Cette saison, les hommes de Gili profitent d’un resserrement en milieu de tableau pour être toujours dans le coup, malgré des résultats irréguliers. Le week-end dernier, le PFC s’est donné le droit de rêver en s’imposant à Caen (0-1) avec une réalisation d’Ollila en fin de match. Ce succès a permis aux hommes de la capitale de revenir à 3 points de leur adversaire du jour, Caen, qui occupe le dernier strapontin qualificatif pour les barrages. Lors des 13 dernières journées de championnat, le Paris FC ne s’est incliné qu’une seule fois, face à Dunkerque. Solide, le PFC veut se replacer parmi les candidats aux playoffs et doit pour cela débuter une série de résultats.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Ajaccio a été relégué de Ligue 1 et pensait pouvoir retrouver l’élite assez rapidement. Les derniers résultats laissent penser que le club corse devra certainement jouer sa carte l’année prochaine. En effet, l’ACA est 11e avec 4 points de retard sur Caen mais vient d’aligner 4 matchs sans la moindre victoire et surtout 2 revers de rang. Si la défaite à Angers parait logique face à une équipe jouant la montée, celle concédée contre Annecy le week-end dernier est plus surprenante (1-3) puisque les Hauts-savoyards luttent pour leur maintien. Lors de cette rencontre, la bande à Pantaloni avait ouvert le score avant de craquer en seconde période. A domicile, le PFC devrait prendre le dessus sur Ajaccio.

► Le pari « victoire Paris FC » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,42 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 142€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Paris FC – Ajaccio :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Paris FC – Ajaccio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L'état « déplorable » de Charléty repousse le Paris FC... à Caen