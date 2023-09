Pronostic Newcastle Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de EFL Cup

Newcastle tient tête à Manchester City

Newcastle a énormément progressé depuis l’arrivée des Saoudiens à la tête du club il y a un an. Les Magpies ont connu une entame de saison compliquée, pas aidé par un calendrier difficile avec Man City, Liverpool et Brighton au programme. Contre ces formations, Newcastle s’est incliné mais a montré un bel état d’esprit, perdant souvent de peu. Lors des autres rencontres, la bande à Eddie Howe s’est notamment imposée face à Aston Villa (5-1), Brentford (1-0) et surtout contre Sheffield United ce week-end (0-8). Face aux Blades, les Magpies ont livré une superbe prestation au cours de laquelle 8 buteurs différents ont marqué. Grâce à ce succès, Newcastle est remonté à la 8e place à 5 points du Top 4. A l’instar de la plupart des entraineurs lors de cette Carabao Cup, Howe devrait aligner une équipe remaniée avec les probables titularisations des excellents Gordon, Isak, Tonali, Hall, Livramento, Murphy ou Lascelles, tous sur le banc à Sheffield. L’avant-centre suédois Isak en est déjà à 3 buts en PL cette saison.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Manchester City avait mal lancé cette nouvelle saison après un exercice triomphant l’an passé. En effet, les Skyblues se sont inclinés lors du Community Shield face à Arsenal lors des tirs aux buts. Depuis ce revers, les hommes de Guardiola ont été irréprochables, en remportant tous leurs matchs, ce qui leur permet d’être en tête de la Premier League devant Liverpool. Le week-end dernier, les Citizens ont rapidement pris les devants face à Nottingham sur deux superbes actions collectives conclues par Foden et l’inévitable Haaland (déjà à 8 réalisations). En seconde période, Rodri a perdu ses moyens lors d’un accrochage avec Gibbs-White et manquera les 3 prochaines rencontres (score final 2-0). En plus du milieu espagnol, Guardiola déplore les absences de De Bruyne, Bernardo Silva, Stones et Kovacic. Malgré tout, City garde très fière allure avec les Grealish, Doku, Alvarez, Gvardiol, Aké ou Nunes. Ce mercredi, Newcastle pourrait profiter de la rotation effectuée par Pep Guardiola pour accrocher Man City à St James Park.

► Le pari « Victoire Newcastle ou match nul » est coté à 1,41 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 182€ (282€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Isak buteur » est coté à 2,22 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 344€ (444€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Newcastle » est coté à 2,70 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 440€ (540€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Newcastle – Man City :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Newcastle Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Manchester City assure contre Newcastle