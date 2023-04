Pronostic Monaco Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco lâche les chevaux face à Strasbourg

Après deux saisons à échouer en barrages de C1, l’AS Monaco visait une qualification directe dans la plus belle des compétitions européennes. Actuellement, le club de la Principauté est en retard sur son plan de marche puisqu’il occupe la 4e place avec 3 points de retard sur le Racing Club de Lens et 5 sur l’Olympique de Marseille. Lors des exercices précédents, le club du Rocher nous avait habitué à passer la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite. La bande à Philippe Clement, consciente de cet enjeu, sait qu’elle va devoir réaliser un parcours quasiment parfait pour terminer sur le podium. Battu deux fois consécutivement à domicile par Nice et Reims, Monaco avait entretemps été accroché par une équipe troyenne qui lutte pour son maintien (2-2) en concédant un but dans les arrêts de jeu. Néanmoins, l’ASM a relevé la tête avant la trêve internationale en s’imposant logiquement à Ajaccio (0-2) sur des réalisations de Diatta et du serial buteur monégasque Ben Yedder. L’ancien Sévillan compte 17 réalisations et est revenu à 2 longueurs du duo Mbappé – David. En l’absence d’Embolo, il sera très attendu.

En face, Strasbourg se trouve dans une situation diamétralement opposée à celle de l’an passé lorsque le club alsacien était en course pour une place européenne. A l’heure actuelle, le Racing lutte pour rester en Ligue 1. Le club du président Keller se trouve en 15e position avec seulement 3 points d’avance sur la zone de relégation. Lors des dernières journées, Strasbourg a fait le yo-yo alternant entre la zone rouge et les non relégables. Après avoir accroché un nul in extremis à Marseille (2-2), l’équipe dirigée par Fred Antonetti a réalisé une superbe opération dans l’optique du maintien en dominant à domicile Auxerre (2-0) avec une nouvelle réalisation de Diallo. Le buteur sénégalais compte 14 buts depuis le début de saison. Rare satisfaction du club alsacien, le buteur strasbourgeois aurait pu augmenter son capital mais a manqué un penalty face à l’AJA. En déplacement, la formation alsacienne ne s’est imposée qu’à deux reprises cette saison, face à la lanterne rouge angevine et sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Tourné vers sa quête du podium, Monaco devrait s’imposer face à Strasbourg et mettre la pression sur Lens.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Salaires de Ligue 1 : le PSG sur une autre planète, l'OM se repositionne