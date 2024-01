Pronostic Maroc Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN

La logique est respectée pour le Maroc contre l’Afrique du Sud

Demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde, le Maroc se doit de faire au moins aussi bien durant cette CAN, et c’est bien parti car les Lions de l’Atlas ont réalisé une solide phase de groupes. Ils ont en effet battu la Tanzanie (3-0) et la Zambie (0-1), mais ont concédé le nul contre la RD Congo (1-1), suffisant pour obtenir la première place. L’effectif est assez impressionnant, puisqu’on retrouve des hommes comme Hakimi (PSG), le portier Bono (ex-Séville), le milieu Amrabat (United), ou encore les offensifs Ziyech (ex-Chelsea) et En-Nesyri (Séville), buteur contre la Tanzanie comme le marseillais Ounahi et l’ancien des Wolves Romain Saiss.

L’Afrique du Sud a fait le job lors des phases de poule, car après s’être inclinés dès la première journée contre le Mali (2-0), les Bafana Bafana ont étrillé la Namibie (4-0) avant d’obtenir un bon match nul contre la Tunisie (0-0). Pourtant dans cette équipe, on ne retrouve quasiment aucun joueur passé par les plus grands championnats, puisque seul l’attaquant Percy Tau (Al-Ahly) est passé par des clubs comme Brighton, Bruges, Anderlecht, et l’Union St Gilloise. La différence d’effectif est nette et les Marocains sont bien trop solides pour ces Bafana Bafana.

Suspension annulée pour Regragui, qui sera présent pour le reste de la CAN