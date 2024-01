Pronostic Lorient Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre enfonce Lorient

Mis en valeur l’an passé, le Lorient de Le Bris est en grande souffrance cette saison. Lors du mercato estival, le club breton a pourtant montré de l’ambition en recrutant des internationaux en quête de rachat comme Bakayoko ou Mendy et des espoirs en devenir comme Faivre. Ce dernier est cependant déjà vendu à Bournemouth et n’a plus joué depuis 2 matchs (incertain ce week-end) Auteur d’une entame correcte, Lorient a ensuite progressivement perdu pied pour se retrouver aujourd’hui dernier de Ligue 1. Les Merlus accusent déjà 4 points de retard sur le premier non relégable, Metz. Les partenaires de Laurent Abergel sont sur un passage très compliqué de 9 journées sans la moindre victoire avec 7 défaites pour 2 nuls. Pour tenter d’insuffler un vent nouveau, les dirigeants bretons ont recruté Cahuzac pour épauler Le Bris. Malgré cette arrivée, les résultats ne suivent pas comme ce fut le cas à Lille (3-0) lors de la dernière journée. Entre dissensions internes et une qualité de jeu médiocre, Lorient ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour affronter Le Havre.

De son côté, Le Havre a retrouvé la Ligue 1 cet été et ambitionne de se maintenir. A l’image de ce qu’il avait fait l’an passé pour retrouver l’élite, le HAC s’appuie sur ses performances collectives pour accrocher des points qui doivent lui permettre d’obtenir le maintien. Actuellement, la formation normande occupe la 11e place avec 6 points de plus que le 1er relégable. Ce dimanche, elle pourrait réaliser un joli coup face à un adversaire direct en s’imposant en Bretagne. A contrario de Lorient, Le Havre est en forme puisqu’il a largement dominé Lyon (3-1) en Ligue 1 et qu’il vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France face à Châteauroux (1-0). Comme de nombreuses équipes, le club normand ne pourra pas compter sur ses internationaux africains (Bayo, Touré) engagés à la CAN. Solide, le Havre devrait au moins prendre un point en terre bretonne face à une équipe lorientaise qui semble touchée.

