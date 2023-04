Pronostic Leicester Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa enchaîne à Leicester

Samedi dernier, Leicester s’est une nouvelle fois incliné sur la pelouse de Selhurst Park. Ce revers enfonce les Foxes au classement et relance en plus un adversaire direct pour le maintien. À la suite de cette nouvelle défaite, les dirigeants de Leicester ont décidé de se séparer de Brendan Rodgers. Avant-dernier de Premier League, Leicester est toujours dans le coup pour le maintien, puisqu’il se situe à 3 points de la 13e place. Néanmoins, les Foxes doivent se reprendre rapidement pour ne pas s’enfoncer dans le bas de tableau. Avec un effectif comprenant Maddison, Barnes, Daka, Tete, Ndidi, Castagne ou Vardy, il est surprenant de retrouver les Foxes à ce niveau. En grande difficulté, Leicester reste sur une terrible série de résultats avec une élimination en FA Cup par Blackburn et 5 défaites lors des 6 dernières journées de championnat. La séparation avec Rodgers était devenue inévitable. Ce mardi, Leicester va tenter de sortir de la zone rouge, mais aura fort à faire face à Aston Villa.

En effet, le club de Birmingham est sur une excellente dynamique de 5 journées sans la moindre défaite. Lors de ce passage, les Villans ont remporté 4 matchs pour un nul sur la pelouse du stade olympique face à West Ham (1-1). Le week-end dernier, les protégés d’Unai Emery ont signé un petit exploit en s’imposant à Stamford Bridge face à Chelsea (0-2) avec une nouvelle réalisation d’Ollie Watkins. Sous-coté, l’ancien de Brentford enchaîne sa 3e saison de PL avec plus de 10 buts au compteur. L’arrivée d’Emery en cours de saison semble avoir fait passer un palier à Villa qui se montre désormais solide. Les partenaires de Lucas Digne ont encaissé un seul but lors des 5 dernières journées. Au niveau de l’effectif, le coach espagnol ne devrait pas pouvoir compter sur Cash ou Coutinho, blessés, mais peut s’appuyer notamment sur son portier champion du monde Martinez, le Français Kamara, l’Écossais McGinn et un duo Buendia – Watkins complémentaire. Sur une excellente dynamique, Villa devrait profiter des difficultés de Leicester pour poursuivre sa série d’invincibilité et l’étendre à 6 journées.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

