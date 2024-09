Pronostic Leganés Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Bilbao vient confirmer sur la pelouse de Leganés

L’équipe de Leganés, fraîchement promue après son titre en LaLiga2, a montré des signes prometteurs lors des cinq premières journées, avec une victoire à domicile contre Las Palmas (2-1). Cependant, l’équipe a également connu des difficultés, subissant deux défaites, dont une à domicile face à Majorque (0-1) et une autre contre le Real Betis (2-0) après la trêve. Actuellement 15e au classement avec seulement cinq points, Leganés peine à s’imposer dans l’élite malgré l’arrivée de la recrue Sébastien Haller, ex-Dortmund, qui occupe le poste de numéro 9 et qui cherchera à ouvrir son compteur buts pour son 2e match. Malgré ces atouts, l’équipe aura probablement du mal à rivaliser avec l’Athletic Bilbao, plus expérimenté et mieux armé.

L’Athletic Bilbao a connu un début de saison difficile, marqué par des résultats mitigés après un été agité autour de l’avenir de Nico Williams. L’équipe a notamment concédé un nul contre Getafe (1-1) et une défaite contre le FC Barcelone (2-1). Cependant, les Basques ont redressé la barre avec des victoires contre Valence (1-0) et Las Palmas (2-3), même s’ils ont ensuite perdu de justesse face à l’Atlético de Madrid. Actuellement 9e au classement, Bilbao pourrait viser la 5e place en cas de succès ce soir, malgré plusieurs absences notables comme celles de Mikel Jauregizar (suspendu), Unai Simon (blessé), et Yeray Álvarez. L’équipe de Bilbao reste en difficulté face aux clubs du top 4, mais elle a de bonnes chances contre des équipes plus modestes comme Leganés, surtout avec un Nico Williams en forme, buteur contre Las Palmas et auteur de 11 passes décisives et 5 buts l’an passé. Il pourrait bien faire pencher la balance en faveur de son équipe ce soir face à un Leganés moins expérimenté.

