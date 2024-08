Pronostic Le Havre PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG à bon port face au Havre

La saison de Ligue 1 ouvre avec un choc entre le Havre et le champion en titre, le Paris Saint-Germain. De retour dans l’élite la saison passée, la formation normande est parvenue à assurer son maintien et s’attend à souffrir lors de ce nouvel exercice. En effet, avec le resserrement à 18 clubs, la lutte pour le maintien est souvent très intense. Lors de l’intersaison, Luka Elsner a décidé de quitter le club pour rejoindre Reims et a été remplacé par Didier Digard. Les Havrais ont disputé de nombreux matchs amicaux avec au final seulement deux victoires face à Fougeres et Guingamp. Au niveau de l’effectif, les Bayo ou Ayew n’ont pas été conservés. Le club s’appuiera sur l’Américain Sabbi mais aussi sur les recrues Zouaoui (Martigues), Bouned (Valenciennes) et Londja (Lausanne).

En face, le Paris Saint-Germain sort d’une saison bien remplie puisque le club de la capitale a remporté le titre en Ligue 1 et a également soulevé la Coupe de France. Sur la scène européenne, la formation parisienne s’est hissée en demi-finale face au Borussia Dortmund où il lui a manqué de la réussite et de la maitrise. Cet été, le club a connu un départ important, celui de Kylian Mbappé, auteur de 27 buts en L1 l’an passé. Sans le capitaine de l’équipe de France, le PSG va devoir se réinventer, car il était souvent dépendant des réalisations de son attaquant. Arrivé il y a un an, Luis Enrique veut imposer son jeu collectif pour ne plus être dépendant d’un seul élément. Lors de cette intersaison, le coach parisien a vu le portier Safonov, le défenseur Pacho et le milieu portugais Joao Neves, rejoindre le club. A noter qu’Hakimi et Tenas, présents aux JO, vont bénéficier de repos et ne joueront pas contre Le Havre. Afin d’être prêt pour ce déplacement en Normandie, le PSG a disputé deux rencontres amicales lors de sa préparation pour 2 nuls face à Sturm Graz (2-2) et contre Leipzig (1-1). Appelé à prendre plus de responsabilités avec le départ de Mbappé, Gonçalos Ramos pourrait avoir sa chance et pourrait montrer son efficacité. C’est lui qui a d’ailleurs marqué l’unique parisien face à Leipzig. Supérieur à son adversaire, le PSG devrait lancer cette saison par une victoire face au Havre.

