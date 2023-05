Pronostic Inter AC Milan : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue des Champions

Après le quasi perfect sur les 3 dernières affiches (Lens – OM , Real – Man City et le match aller, on tente de vous faire gagner sur ce Inter – Milan

Nos pronostics Inter – Milan AC

L’Inter finit en trombe

Les Intéristes ont un pied en finale de la Ligue des Champions après leur victoire de l’aller à San Siro (2-0). Parfaitement rentrés dans leur match, les Nerazzurri ont logiquement pris le dessus sur leur grand rival avant de ne jamais vraiment être inquiété par le Milan AC. Les Intéristes ont notamment remporté la bataille du milieu de terrain sans doute grâce au choix de titulariser le très mobile et ancien milanais Calhanoglu aux dépens de Brozovic. L’Inter, vainqueur de Sassuolo (4-2) ce week-end en championnat, finit fort sa saison puisqu’elle est sur une série de 7 victoires consécutives. Malgré leur 11 défaites concédées en championnat, la formation intériste est bien placée pour finir dans le Top 4 de Serie A puisqu’à l’heure actuelle, elle pointe en 3e position avec 5 points d’avance sur le 5e qui n’est autre que le Milan AC.

Le Milan à la peine

Au contraire de son adversaire du soir, le Milan AC rencontre de nombreuses difficultés dans cette dernière ligne droite. Champion l’an passé, le club lombard n’a jamais été en mesure de lutter avec le Napoli pour le Scudetto. De plus, les Milanais gagnent très peu dans ce sprint final et se retrouvent désormais distancés pour les places européennes. Battu donc au match aller, la formation milanaise s’est de nouveau inclinée samedi sur le même score (2-0), contre une équipe qui lutte pour se maintenir, La Spezia. A 3 journées de la fin, les coéquipiers d’Olivier Giroud accusent 4 points de retard sur le dernier strapontin qualificatif pour la Ligue des Champions. Ajoutons également que le Milan AC se retrouve sous la pression de l’Atalanta pour une place dans une compétition européenne.

Le Milan a perdu Bennacer, mais doit récupérer Leao

Ce week-end, les deux Milan ont logiquement fait tourner en championnat. Simone Inzaghi devrait s’appuyer sur sa colonne vertébrale habituelle avec Onana dans les cages, Acerbi en défense impressionnant à l’aller, Barella au milieu de terrain et Lautaro Martinez en attaque. Cependant en C1, c’est plutôt Dzeko qui fait la différence cette saison, lui qui a d’ailleurs marqué à l’aller. Auteur d’un doublé dont un très beau but ce week-end, Lukaku revient en forme et devrait attendre sur le banc pour rentrer en 2e mi-temps et profiter de la fatigue de la défense adverse. Au niveau des absences, seul Skriniar est indisponible mais le retour en forme de l’Inter correspond au passage de Darmian dans la défense à 3 avec Acerbi et Bastoni à ses côtés. En face, le Milan AC espère pouvoir compter sur le retour de Rafael Leao. Le Portugais est très important dans le dispositif mis en place par Pioli. Ses qualités ont manqué à l’aller, car l’ancien Lillois est très percutant et apporte de la verticalité dans le jeu. De plus, Leao s’entend parfaitement avec Olivier Giroud, trop peu servi à l’aller. Non disponible le week-end dernier, il s’est entraîné hier et devrait être sur la feuille de match. Sorti très vite à l’aller, l’excellent Bennacer est indisponible jusqu’à la fin de la saison.

Les compositions probables pour ce Inter – Milan AC :

Inter : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Martinez, Dzeko.

Milan AC : Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez – Krunic, Tonali – Brahim Diaz, Junior Messias, Saelemaekers (ou Leao) – Giroud.

L’Inter finit le travail

En imposant un pressing terrible dès les premières minutes de la demi-finale aller, l’Inter a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, les Nerazzurri ont affiché leur supériorité à tous les niveaux : technique, tactique et mental. Dans une rencontre où l’Inter devrait avoir des espaces, leur qualité de contre-attaque pourrait faire très mal à la défense des Rossoneri. Sur une superbe série de 7 victoires toutes compétitions confondues, l’Inter arrive en pleine confiance dans cette seconde manche et devrait encore prendre le meilleur sur son rival du Milan AC dans ce derby de la Madonnina. Le sprint final s’annonce intense pour l’Inter qui va également affronter la Fiorentina en finale de la Coppa Italia après son succès sur la Juventus en demi-finale. Pour l’instant, cet enchaînement des matchs n’use pas les Intéristes. Au contraire, il créé une véritable dynamique.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Stefano Pioli reconnaît la supériorité de l’Inter