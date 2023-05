Pronostic Milan Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue des champions

100€ remboursés en Freebets sur l’énorme Milan – Inter

Un Milan solide mais moins tranchant

Champion de Serie A à la surprise générale la saison passée, l’AC Milan connaît un exercice plus compliqué lors de ce nouvel opus. En effet, les Rossoneri luttent seulement pour accrocher une place dans le top 4 du championnat. Après avoir signé 4 matchs nuls lors des 5 dernières journées, le club lombard a réussi une très bonne opération le week-end dernier en dominant la Lazio (2-0) à San Siro avec des buts signés Bennacer, servi par Giroud, et Théo Hernandez à la suite d’une belle chevauchée. 5e, le Milan reste dans le coup, puisqu’il n’accuse que 2 points de retard sur son adversaire du soir, l’Inter, et 3 sur les Laziale. En Ligue des champions, les partenaires d’Olivier Giroud se sont qualifiés en terminant en 2e position de leur groupe derrière Chelsea. Ensuite, les Milanais se sont montrés solides pour sortir Tottenham (1-0 en cumulé) et surtout le nouveau champion d’Italie, Naples. Comme face aux Spurs, les hommes de Pioli ont fait la différence à l’aller, avec une courte victoire obtenue à domicile qu’ils ont su gérer au retour (2-1 en cumulé).

L’Inter a haussé le ton

À l’instar de son rival, la formation intériste a terminé 2e de sa poule du 1er tour (très relevée avec le Bayern, le Barça et Plzen), puis s’est montrée très solide dans la phase à élimination directe en faisant la différence dès les matchs allers. Ce fut le cas en 8es de finale face au FC Porto (1-0 en cumulé) et contre le Benfica en quarts de finale (5-3 en cumulé). Après avoir connu des résultats décevants à la reprise post-Mondial, la formation intériste est revenue récemment en forme avec 5 victoires de rang. Cette bonne dynamique a permis aux protégés de Simone Inzaghi de remonter dans le top 4 de Serie A, mais aussi de se qualifier pour la finale de la Coppa Italia avec une confrontation à venir face à la Fiorentina. Dernièrement, les Nerazzurri ont signé d’excellentes prestations en dominant la Juve en Coupe, et les clubs romains en championnat. Le week-end dernier, Dimarco et Lukaku ont permis à l’Inter de mettre à distance la Roma dans l’optique du top 4 (victoire 2-0 obtenue à Rome).

Milan inquiet pour Leão, l’Inter au complet

Excellent lors de la qualification face à Naples et joueur majeur de l’équipe, Rafael Leão est incertain pour cette rencontre. En effet, titulaire contre la Lazio samedi, le Portugais est rapidement sorti pour une douleur aux adducteurs. Si son absence venait à se confirmer, ce serait un coup dur pour Pioli qui perdrait son élément offensif le plus percutant. Pour le reste, l’AC Milan devrait s’appuyer sur son portier Maignan, très bon depuis son retour, au sein d’une arrière-garde qui a retrouvé de la solidarité. Dans le cœur du jeu, Pioli semble avoir trouvé la bonne formule en associant Krunic à Tonali et en mettant Bennacer un peu plus haut. Ce schéma appuie la nouvelle solidité des Rossoneri. Offensivement, Olivier Giroud, buteur contre Naples, est partant certain. En face, l’Inter devrait nous aligner un XI classique pour ce derby avec le retour sur le front de l’attaque du duo Martinez – Dzeko, préservé au coup d’envoi contre la Roma. Le champion du monde argentin réalise une très bonne saison, mais doit passer un cap en Ligue des champions où ses statistiques sont trop faibles pour un joueur de cette qualité. Défensivement, Onana est brillant dans les cages et devrait être protégé par le trio Bastoni, Acerbi, Darmian.

Les compositions probables pour Milan – Inter :

AC Milan : Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori (ou Thiaw), Hernandez – Krunic, Tonali – Brahim Diaz, Bennacer, Leão (ou Saelemaekers) – Giroud.

Inter : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco – Martinez, Dzeko.

L’Inter frappe un grand coup

Ce derby milanais devrait nous offrir une confrontation intense et serrée entre deux équipes affichant de nombreuses similarités lors de leurs parcours respectifs en Ligue des champions, et lors des dernières semaines. En effet, Rossoneri et Nerazzurri s’appuient sur leur solidité pour engranger des résultats. Dans une rencontre qui s’annonce serrée, le Milan pourrait regretter l’absence de Leão, capable de faire mal à la défense intériste par ses accélérations et ses dribbles. En face, l’Inter arrive sur une excellente dynamique de 5 victoires consécutives avec plusieurs buts inscrits. Sur sa lancée et avec un Lautaro Martinez retrouvé (6 buts sur les 6 derniers matchs), l’Inter devrait ramener un résultat de cette demi-finale aller disputée à San Siro.

