Pronostic Gérone Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona ne s’arrête plus face à Grenade

Grenade a réalisé une très bonne saison dernière en Liga 2 au cours de laquelle elle a remporté le titre. Un an après sa descente, le club andalou a donc retrouvé les joies de l’élite espagnole. Comme on pouvait s’y attendre, le retour est compliqué avec 3 défaites en 4 journées. En effet, Grenade s’est incliné face à l’Atlético de Madrid (3-1), le Rayo Vallecano (0-2) et la Real Sociedad (5-3) pour une victoire à domicile face à Majorque (3-2). Offensivement, la formation andalouse montre de bonnes dispositions, puisqu’elle possède l’une des meilleures attaques de Liga. En revanche, le secteur défensif est inquiétant, car le promu possède le pire bilan avec 12 buts concédés.

En face, Girona est tout simplement la sensation de ce début de saison en Liga. En effet, les Blanquivermells occupent la 2e place du classement derrière le Real Madrid. Pour commencer la Liga, le club satellite de Man City a été tenu en échec par la Real Sociedad (1-1). Par la suite, Girona a réalisé un carton plein en s’imposant successivement face à Getafe (3-0), le FC Séville (1-2) et Las Palmas (1-0) avant la coupure internationale. Dans cette formation, on retrouve d’excellents éléments à l’image de Blind, Tsygankov, Portu ou du buteur Stuani. Sur une excellente dynamique, Girona devrait décrocher un nouveau succès sur la pelouse de Grenade.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

