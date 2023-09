Pronostic France Uruguay : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

France – Uruguay : Les Bleus continuent leur marche en avant ?

Favorite de sa Coupe du monde sur ses terres, l’équipe de France était attendue au tournant lors du match d’ouverture contre les All Blacks, et a répondu présent en s’imposant avec la manière en seconde période, avec des essais de Damian Penaud et Melvyn Jaminet (27-13). Toujours privés de Willemse, Ntamack (forfait pour le Mondial), Baille et Marchand (blessés) et Danty (reprise), les Français vont largement faire tourner pour ce 2e match, histoire de faire souffler les titulaires de vendredi et de concerner tout le groupe. Anthony Jelonch retrouve les terrains après sa blessure et sera même capitaine. Jaminet sera titulaire, lui qui avait inscrit le dernier essai face à la Nouvelle-Zélande après son entrée en jeu. Sur l’aile prend place le jeune Bordelais Bielle-Biarrey qui a gagné sa place dans le groupe grâce à une belle préparation.

En face, l’Uruguay fait son entrée en lice dans la 5e Coupe du monde de son histoire. L’équipe va pouvoir s’appuyer sur son joueur star Santiago Arata qui évolue comme demi de mêlée au Castres Olympique. Le reste du groupe est plus léger. Pour leur préparation à cette Coupe du monde, les hommes d’Esteban Meneses ont remporté leurs 3 matchs de préparation face au Chili (26-25), à la Namibie (26-18) et contre l’équipe B d’Argentine (33-13), mais faisaient donc face à une adversité très faible. Les Sud-Américains démarrent leur Mondial par un réel défi. Ils vont tout donner pour tenter de créer la surprise contre une équipe de France remaniée, mais feront face à une défense française souvent très solide. Au vu de la très faible cote des Bleus et de la composition de leur XV, partir sur Jaminet marqueur d’essai (marqueur face aux All Blacks, et titulaire à l’arrière ce jeudi) semble intéressant.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

