Pronostic Espagne Géorgie : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l’Euro 2024

8e très alléchant entre l’Espagne et la Géorgie, qui nous promet a priori des buts. Pour miser sur cette affiche, on vous donne nos pronostics Espagne Géorgie et 15€ offerts chez ParionsSport sans avoir à déposer de l’argent !

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur nos pronostics Espagne Géorgie !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent + forcément 85€ de bonus sur votre 1 er pari après dépôt .



Utilisez le code SOFOOT15 pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Pronostics Espagne Géorgie : sur quoi jouer vos 15€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact). Et il vous faudra retirer les 15€ ensuite sur vos gains.

► Le pari « Score exact : Espagne gagne 2-0 » est coté à 4,85 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT15.

Nos pronostics Espagne Géorgie

► Le pari « Victoire Espagne par 2 buts d’écart ou + » est coté à 1,56 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Victoire Espagne sans prendre de but » est coté à 1,51 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Morata buteur » est coté à 1,75 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Yamal buteur ou passeur décisif » est coté à 2,25 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

L’Espagne impressionne

Depuis son titre de championne d’Europe en 2012, l’Espagne a signé une demi-finale lors de l’Euro 2020 où elle avait perdu contre l’Italie, futur vainqueur, lors des tirs au but, et un trophée en Ligue des nations l’an dernier en dominant la Croatie en finale. Sur sa lancée, la sélection espagnole s’est assez tranquillement qualifiée pour ce championnat d’Europe. Arrivée dans la peau d’un favori, l’Espagne a tout de suite marqué les esprits en surclassant la Croatie (3-0). Ensuite, les Espagnols ont confirmé cette impression face à l’Italie (1-0). Si le score semble insinuer un match serré, il n’en fut rien car la domination ibérique fut totale. Seul un grand Donnarumma a pu permettre à son équipe de ne pas couler. Assurée de terminer première de son groupe, la Roja s’est présentée avec un XI fortement remanié face à l’Albanie (1-0) sans changer la dynamique de l’équipe. Le bilan chiffré est très bon avec 5 buts inscrits et 0 encaissé, l’impression laissée est encore plus forte avec une jeunesse offensive de grande qualité symbolisée par le duo Yamal- Williams.

Une Géorgie historique

Lors de sa prise de fonction en 2021, Willy Sagnol espérait certainement qualifier son équipe pour l’Euro, mais ne devait pas s’attendre à voir son équipe disputer les 8es de finale. Pour participer à ce championnat d’Europe, la Géorgie est passée par les barrages où elle a battu le Luxembourg et la Grèce. Pour sa 1re participation à un Euro, la sélection géorgienne a été battue d’entrée par la Turquie malgré une prestation intéressante (1-3). Ensuite, les Croisés ont souffert face à la Tchéquie mais sont parvenus à assurer l’essentiel avec le point du nul (1-1). Pour obtenir son ticket pour les 8es de finale, la bande de Sagnol était contrainte de réaliser un exploit face au Portugal. Lors de cette rencontre, les Géorgiens ont parfaitement débuté avec un très beau service de Mikautadze pour le 1er but de Kvaratskhelia. Ensuite, l’ancien Messin a aggravé la marque pour assurer une qualification historique. 3e de son groupe, la Géorgie a certainement hérité du plus dur des tirages mais est prêt à réaliser un nouvel exploit. Les hommes de Willy Sagnol peuvent s’inspirer du Pays de Galles en 2016, ou du Danemark en 2020.

Une Espagne reposée, la Géorgie avec son duo choc

Qualifiée dès la 2e journée, l’Espagne a pu reposer ses hommes forts face à l’Albanie. Ce dimanche, Luis de la Fuente devrait aligner le même XI que face à l’Italie. Il devrait s’appuyer sur une charnière très française avec la doublette Laporte – Le Normand épaulée sur les flancs par l’expérimenté Carvajal et le très percutant Cuccurella. Très bon lors de cet Euro, Fabian Ruiz est le binôme de l’important Rodri au milieu, tandis que Pedri est le maître à jouer de cette équipe. Yamal et Williams sont les facteurs X de cette équipe, capables de mettre à mal n’importe quelle défense. De son côté, Morata est toujours aussi actif sur le front de l’attaque. De la Fuente dispose également de solutions qualitatives sur le banc avec les Torres, Oyarzabal ou Merino. De son côté, Willy Sagnol profite de l’excellente forme de son duo d’attaque Kvaratskhelia – Mikautadze. Si le Napolitain est la star de cette équipe, l’ancien Messin voit sa côte grimper puisqu’il est l’actuel meilleur buteur de la compétition avec 3 réalisations. A leurs côtés, on retrouve un Mamardashvili impressionnant dans les cages, tandis que Koshorashvili fournit de gros efforts au milieu de terrain.

Les compositions probables pour ce Espagne – Géorgie :

Espagne : Unai Simon – Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella – Fabian Ruiz, Rodri – Lemine Yamal, Pedri, Nico Williams– Morata Géorgie : Mamardashvili – Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Dvali – Kakábadze, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili – Mikautadze, Kvaratskhelia.

L’Espagne ne tombe pas dans le piège géorgien

L’Espagne part largement favorite de ce 8e de finale face à la Géorgie qui a battu le Portugal, mais plutôt une équipe B portugaise. Cette rencontre, sur le papier, ressemble un peu au 8e de finale du Mondial 2022 au cours duquel la Roja s’était inclinée face au Maroc, Mais au regard de la maîtrise affichée lors de la phase de poules et d’un Luis de la Fuente qui semble meilleur dans ses choix que Luis Enrique, l’Espagne ne devrait pas rencontrer trop de problèmes pour passer ce stade des 8es de finale. Buteur face à la Croatie et impliqué dans le but face à l’Italie, le capitaine Morata pourrait de nouveau être décisif, comme la pépite Lamine Yalam, auteur d’une passe dé face aux Croates.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Espagne Géorgie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Espagne Géorgie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Angleterre Slovénie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH jusqu’à 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé en bonus jusqu’à 100€ chez Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Espagne Géorgie encore plus détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Combiné Euro 2024 : 220€ à gagner en pariant sur la France et l’Espagne !