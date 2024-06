Pronostic Allemagne Danemark : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l’Euro 2024

Ce samedi, commencent les 8es de finale de l’Euro 2024 avec notamment l’affiche concernant le pays organisateur. Retrouvez nos pronostics Allemagne Danemark ! Et Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Nos pronostics Allemagne Danemark

L’Allemagne, la stabilité retrouvée

Gary Lineker avait dit dans une citation devenue célèbre : « Le football est un sport où 22 joueurs luttent pour le ballon, et à la fin c’est toujours l’Allemagne qui gagne. » Cet adage a marqué des générations qui ont fait face à la domination allemande. Toutefois, cette citation était moins d’actualité depuis la demi-finale de l’Euro 2016 perdue face à la France. En effet, le Nationalelf n’avait pas réussi à sortir des groupes des Mondiaux en 2018 et 2022, et s’était incliné dès les 8es à l’Euro 2021. Arrivé au chevet d’une Allemagne loin d’être au meilleur de sa forme, Nagelsmann a redressé cette formation. Évidemment, la Mannschaft est loin d’être parfaite mais une assise s’est installée. Le technicien a mis en place un XI pour permettre à ses hommes de prendre leurs marques. Parfaitement rentrés dans leur compétition, les Allemands ont surclassé l’Écosse (5-1) avant de rencontrer plus de difficultés face à la Hongrie (2-0). Pour la dernière rencontre de poule, la sélection allemande affrontait la Suisse avec la 1re place du groupe en jeu. Tombée face au bloc helvète, l’Allemagne a été prise au piège sur l’un des premiers contres de la Nati. Menée au score une bonne partie du match, la bande de Nagelsmann a montré ses améliorations mentales en égalisant dans le temps additionnel par Füllkrug. Souvent remplaçant, le joueur de Dortmund est l’un des symboles de cette équipe puisqu’il est pleinement impliqué dès que l’on fait appel à lui. Ce dernier match un peu plus délicat ne doit pas faire oublier les progrès accomplis par cette équipe en quelques mois. Porté par l’expérience de Toni Kroos, le Nationalelf reste un sérieux concurrent pour le titre final.

Le Danemark veut jouer les trouble-fêtes

De son côté, le Danemark reste sur une demi-finale au championnat d’Europe 2021 perdue face au pays organisateur, l’Angleterre. Ce samedi, les Danois évolueront de nouveau dans un stade majoritairement acquis à l’adversaire. Après avoir manqué leur Mondial 2022, les joueurs de Kasper Hjulmand voulaient se reprendre lors de cet Euro 2024. À l’instar du Portugal à l’Euro 2016, le Danemark sort de sa phase de poules sur 3 matchs nuls. La sélection scandinave se retrouve en seconde position du classement car elle a devancé la Slovénie au nombre de cartons jaunes. Dans cet Euro, la bande de Schmeichel a débuté par un nul face à la Slovénie (1-1). Lors de ce match, les Vikings ont contrôlé les débats mais n’ont pas su faire la différence. Ensuite face à l’Angleterre, ils ont certainement disputé leur meilleur match en signant un nul (1-1) avec une très belle égalisation du milieu du Sporting, Morten Hjulmand. Dans une rencontre aux allures de 16e de finale, la sélection danoise a ensuite parfaitement contenu la Serbie (0-0). Pas vraiment impressionnant lors de cette phase de poules, le Danemark est une formation bien en place avec de grands gabarits en défense, à l’image d’un Vestergaard qui flirte avec les 2m, ce qui pourrait gêner l’Allemagne.

L’Allemagne au chevet de Rüdiger, le Danemark sans Hjulmand

Pour disputer ce 8e de finale, Nagelsmann doit composer avec la suspension du défenseur titulaire Tah. Il devrait logiquement être suppléé par Schlotterbeck, auteur d’une très belle campagne de Ligue des champions avec le Borussia. Par ailleurs, touché face à la Suisse, le taulier de la charnière centrale Rüdiger est annoncé incertain ce samedi. Nagelsmann devrait renouveler sa confiance à ses hommes de base, comme il l’avait indiqué en amont de cet Euro. La stabilité devrait notamment profiter à Havertz et Wirtz, un peu moins bien lors des 2 dernières rencontres. Le joueur d’Arsenal devrait débuter et être remplacé en cours de rencontre par le super sub allemand Füllkrug, tandis que le joueur du Bayer conserve une longueur d’avance sur Sané, gêné par une pubalgie. Revenu en sélection pour cet Euro, Toni Kroos a rapidement repris les rênes de l’équipe. Critiqué avant la compétition, Manuel Neuer a dissipé les doutes en signant plusieurs parades de grande classe. Le sélectionneur Kasper Hjulmand est quant à lui assuré de ne pas pouvoir compter sur son homonyme, Morten Hjulmand, suspendu. Cette absence est préjudiciable car le joueur du Sporting forme une très bonne doublette avec Højbjerg et avait notamment marqué contre l’Angleterre. À l’instar de Nagelsmann, le sélectionneur danois ne devrait pas réserver de grandes surprises dans son XI où l’on retrouvera Eriksen, Christensen, Andersen ou Hojlund. Entré en cours de jeu contre la Serbie, Skov Olsen a montré qu’il disposait de bonnes jambes et pourrait remplacer Wind, dans le dur face aux Serbes.

Les compositions probables pour cet Allemagne – Danemark :

Allemagne : Neuer – Kimmich, Rüdiger (ou Can), Schlotterbeck, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Musiala, Gündoğan, Wirtz – Havertz (ou Füllkrug).

Danemark : Schmeichel – Christensen, Andersen, Vestergaard – Bah (ou Kristiansen), Højbjerg, Delaney, Maelhe – Eriksen – Hojlund, Wind (ou Skov Olsen).

L’Allemagne marque les esprits

Avec le début des 8es de finale, une nouvelle compétition débute. Les derniers grands rendez-vous internationaux ont souvent montré que les vainqueurs n’étaient pas ceux qui avaient été les plus impressionnants en phase de poules, à l’image de la France en 2018, de l’Italie en 2020 ou de l’Argentine en 2022. Nagelsmann a apporté de la stabilité dans son équipe et souhaite désormais hausser le curseur pour ce 8e de finale. Le technicien devrait s’appuyer sur un XI qui lui a donné satisfaction et sait qu’il peut compter sur des remplaçants impliqués comme Füllkrug ou Can. Ce samedi, le Nationalelf s’attend à un match semblable à celui de la Suisse avec un bloc bien en place, prêt à contre-attaquer. Assurés de la qualif face à la Suisse, les joueurs allemands en ont certainement gardé sous la semelle pour cette opposition face au Danemark.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

