Pronostic Suisse Italie : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l’Euro 2024

Le début de la phase finale de l’Euro 2024 débute samedi avec la rencontre Suisse – Italie. Pour parier ans trop de pression pour ce premier 8e, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL ! Et nous, on vous donne nos pronostics Suisse Italie

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Suisse Italie !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pendant l’Euro !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Suisse Italie

► Le pari « Victoire Suisse ou match nul » est coté à 1,55 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,88 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Le pari « Ndoye buteur » est coté à 5,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

La Suisse a des ambitions

La Suisse est l’une des nations les plus régulières lors des dernières grandes compétitions. Souvent présente, la Nati parvient régulièrement à sortir des poules, mais doit désormais franchir un palier lors des matchs à élimination directe. Lors du dernier Mondial au Qatar, les Suisses n’avaient pas été vernis puisqu’ils avaient été touchés par un virus avant leur 8e de finale face au Portugal. Quart-de-finaliste du dernier Euro, la Suisse doit se rappeler qu’elle avait dominé la France en 8es en 2021. C’est sans doute avec confiance que les hommes de Murat Yakın aborderont cette opposition face à l’Italie. En effet, les partenaires de Xhaka ont signé une première phase très intéressante au cours de laquelle ils ont d’abord battu la Hongrie (3-1) en se montrant séduisants. Ensuite, les Suisses ont seulement obtenu le nul face à l’Écosse (1-1) malgré une forte domination. Finalement, dans le choc de la poule A face à l’Allemagne, la Nati a montré tout son potentiel puisqu’elle a tenu tête au Nationalelf (1-1). Lors de cette rencontre, la Suisse s’est positionnée assez bas pour mieux contrer l’Allemagne. Après avoir ouvert le score par Ndoye, la sélection helvète a longtemps pensé tenir la victoire, avant que Füllkrug n’égalise dans le temps additionnel. Malgré ce résultat qui lui vaut seulement la 2e place du groupe, la Suisse a confirmé son statut de sélection poil à gratter.

L’Italie miraculée

Championne d’Europe en 2021, l’Italie fait vivre un fort ascenseur émotionnel à ses supporters lors de cet Euro 2024 disputé en Allemagne. En effet, la Squadra Azzurra a débuté cet Euro en encaissant le but le plus rapide de la compétition face à l’Albanie. Malgré cette mauvaise entame, les Italiens ont rapidement réagi pour se ressaisir et finalement remporter cette première rencontre. Tombée dans un groupe relevé, la sélection italienne a ensuite été surclassée par l’Espagne (1-0). Si le score ne laisse pas paraître cet écart entre les 2 formations, c’est en grande partie le fait de Gigi Donnarumma, qui a multiplié les parades décisives. Finalement, l’Italie jouait sa place dans cet Euro lors de son dernier match face à la Croatie. Dans une rencontre aux allures de 16e de finale, les deux sélections ont dans un premier temps été prudentes avant que le match ne s’emballe en seconde période. En effet, à la suite d’une main de Frattesi dans sa surface, la Croatie a eu l’opportunité d’ouvrir le score sur penalty. Luka Modrić s’est alors présenté face à Donnarumma qui a réussi une parade incroyable. L’action s’est ensuite poursuivie, avec un nouvel arrêt réflexe du portier italien qui n’a finalement rien pu faire face à une dernière tentative du Ballon d’or 2018. Mal embarquée pour la qualif, l’Italie a ensuite jeté toutes ses forces vives et est parvenu à égaliser sur le gong par l’entrant Zaccagni parfaitement servi après un rush de Califiori. Miraculée, la Squadra Azzurra veut profiter de cette euphorie pour se hisser en quarts de finale.

La Suisse sans Widmer, l’Italie sans Califiori

Dans cette entame d’Euro, Yakın s’est appuyé sur un bloc défensif qui a très peu changé avec bien évidemment Sommer dans les cages, et une défense à 3 dans laquelle on retrouve le Citizen Akanji, le Magpie Schär et l’expérimenté Ricardo Rodríguez. Au milieu de terrain, la paire Xhaka – Freuler est évidemment assurée de débuter, mais à ses côtés, le piston droit Wimmer est suspendu. Offensivement, la Nati a disputé 3 rencontres avec à chaque fois des hommes différents en fonction des adversaires. Seul buteur face aux Allemands, l’ancien Niçois Ndoye a abattu un énorme travail lors des 3 rencontres. Les deux dernières places se jouent entre Vargas, Shaqiri et Embolo. En face, Spalletti fait face à une absence importante, celle de Califiori. Le joueur de Bologne, coéquipier de Freuler et Aebischer, est la belle satisfaction italienne de ce début de tournoi. Déterminant mais averti contre la Croatie, le défenseur manquera cette rencontre face à la Suisse. Pour lui succéder, Spalletti a le choix entre Mancini ou Darmian. Pour le reste de la composition, on devrait retrouver au milieu la paire Jorginho – Barella et le retour sur une aile de Chiesa. Généreux sur le front de l’attaque, Retegui pourrait enchaîner, laissant Scamacca dans un rôle de joker.

Les compositions probables pour ce Suisse – Italie :

Suisse: Sommer – Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez – Reider, Freuler, Xhaka, Aebischer – Ndoye, Embolo, Vargas (ou Shaqiri).

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini (ou Darmian), Bastoni, Dimarco – Barella, Jorginho, Frattesi – Chiesa, Retegui, Pellegrini.

La Nati confirme sa bonne impression ?

Lors de la première phase de cet Euro, la Suisse a laissé une très belle image qu’elle va devoir confirmer lors de ce 8e de finale face à l’Italie. Invaincue depuis le début de la compétition et très intéressante face à l’Allemagne, la Nati ne part pas favorite de cette opposition aux yeux des sites de paris sportifs mais elle n’oublie pas qu’elle avait dominé les Bleus il y a 3 ans au même moment de la compétition. Bien en place défensivement, la sélection helvète devrait pouvoir sortir victorieuse de ce 8e de finale face à une Italie privée de l’un de ses meilleurs joueurs de champ lors de cet Euro, le défenseur central Califiori. Si l’Italie est arrivée à se qualifier pour les 8es de finale, elle le doit aussi au meilleur joueur de l’Euro 2020, Donnarumma. Le portier italien a été étincelant lors des 3 matchs disputés, mais il ne pourra peut-être pas toujours faire des miracles. Comme sur les 3 premiers matchs de la Suisse, et 2 des 3 premiers de l’Italie, on pourrait voir des buts marquer des 2 côtés.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Suisse Italie

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Suisse Italie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Suisse Italie d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari de 100€ remboursé en bonus avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Suisse Italie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

55€ à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur les 8es de finale de l’Euro !