Pronostic Concarneau Troyes : Analyse, cotes et prono du match de la Ligue 2

Troyes confirme ses progrès face à Concarneau

Concarneau dispute pour la 1ère fois de son histoire la Ligue 2. Les Bretons s’en sortent plutôt bien puisqu’ils sont actuellement à la 16e place avec 3 points de plus qu’Annecy, premier relégable. L’équipe dirigée par Le Mignan n’est pas dans les meilleures dispositions puisqu’elle n’a remporté qu’une seule rencontre lors des 7 dernières journées. Battu lors de ses 2 derniers matchs de championnat, Concarneau voit la zone de relégation se rapprocher dangereusement. Déjà éliminé de la Coupe de France, le club breton n’a pas disputé de rencontre amicale pour être frais pour la réception de Troyes.

En face, Troyes revit depuis que Kisnorbo a quitté l’équipe. L’an passé, alors que le club n’était pas dans la zone de relégation, le groupe City avait fait le choix de miser sur l’Australien. Avec Alou Diarra, puis David Guion, Troyes a remporté plus de matchs en seulement quelques journées. En effet, la formation troyenne s’est imposée à 3 reprises lors des 5 dernières journées. En dominant Ajaccio (3-1) lors de la dernière journée, Troyes s’est donné de l’air puisqu’il possède 4 points de plus que le premier relégable. De plus, le club s’est renforcé avec Elisor, arrivé de Metz et très performant avec Laval l’an passé en L2. En regain de forme, l’ESTAC devrait accrocher au moins le nul à Concarneau, pas au mieux.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

