Pronostic Caen Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen déjà chaud face à Pau

Le Stade Malherbe de Caen a misé cet été sur un spécialiste des montées en Ligue 1, Jean-Marc Furlan. L’ancien coach de l’AJ Auxerre a connu une première parfaite avec une victoire en déplacement sur la pelouse de Charléty face au Paris FC (0-2). Les Normands ont profité de l’exclusion rapide de Gaudin pour faire la différence grâce à l’inévitable Mendy, resté au club malgré des sollicitations. Meilleur buteur du club l’an passé, l’attaquant guinéen sera l’atout numéro 1 offensif du club lors de ce nouvel exercice. Au niveau du recrutement, la formation normande s’est renforcée notamemnt avec Henry ou le chouchou du coach Furlan, Autret. La dernièe année, le Stade Malherbe s’est montré souvent très solide dans son stade Michel d’Ornano (3e meilleure équipe de L2 à domicile).

En face, Pau enchaîne sa 3e saison consécutive en Ligue 2. Pas toujours au mieux l’an passé, le club béarnais a réussi à se maintenir. Cet été, la formation paloise a changé de cap avec le départ de Didier Tholot et l’intronisation de Nicolas UsaÏ. Pour sa première, le nouveau technicien a vu son équipe réussir un petit exploit en surclassant à domicile les Girondins de Bordeaux (3-0), grand favori à la montée. Arrivé cet été, Bingourou Kamara a été excellent sortant notamment le penalty de Vipotnik. De plus, des cadres comme Henri Saivet se sont mis en évidence avec un très beau but. Souvent performant à domicile, Pau rencontre généralement plus de difficultés loin de ses bases. Impressionnant lors des entames de championnat, Caen devrait s’imposer lors de cette affiche face à Pau qui a connu une réussite maximale lundi face à Bordeaux.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

