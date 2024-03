Pronostic Brest Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest solide à domicile face à Lille

Sensation de cette saison en Ligue 1, Brest est actuellement en 2e position. Toutefois, les Brestois font face au retour de plusieurs équipes en forme qui visent le podium dans cette dernière ligne droite. Parmi ces formations, on retrouve Lille qui n’accuse que 4 unités de retard sur les Bretons. La bande à Eric Roy a vu sa belle série de 13 journées consécutives sans la moindre défaite s’arrêter face à Lens (1-0), autre concurrent au top 3, le week-end dernier. Néanmoins, ce revers ne doit pas tout remettre en cause car les productions brestoises sont très intéressantes et reposent sur le collectif. En effet, Brest ne dispose pas d’un super buteur mais a plusieurs joueurs entre 3 et 6 buts. A plusieurs reprises cette saison, ce sont les milieux de terrain comme Lees-Melou ou Camara qui ont offert la victoire à leur équipe. Dans son stade, Brest est redoutable et ne s’est incliné que contre le PSG.

En face, Lille se montre très performant depuis l’arrivée de Fonseca l’an dernier. Le coach portugais a apporté toute son expérience au LOSC qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Conference League. Après avoir remporté le match aller face au Sturm Graz (0-3), les Nordistes ont assuré au retour jeudi à domicile (1-1). Lors de cette rencontre, Fonseca avait fait tourner son effectif afin de préserver certains cadres. Les Ismaily, Yoro, Gomes, David ou André ont tous débuté sur le banc tandis que le buteur Chevalier n’a pas disputé la moindre minute. Ce dimanche, ces éléments seront sans doute titularisés pour ce déplacement à Brest. La difficulté pour les Lillois est d’enchaîner des matchs tous les 3 jours. Le week-end dernier, le LOSC avait très mal débuté face à Rennes (2-2) avant de se reprendre en fin de match sur un doublé de Jonathan David, entré en jeu. A domicile, le Stade Brestois devrait profiter de la fatigue européenne de Lille pour accrocher au moins un nul face aux Nordistes, comme l’a fait Rennes la semaine dernière.

