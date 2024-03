Pronostic Atalanta Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta domine la Fiorentina à la maison

L’Atalanta a connu un enchaînement de matchs difficiles, et a perdu des points dans la course à l’Europe. Les Bergamesque ont en revanche obtenu un bon nul chez la Juve dimanche dernier (2-2) et a réussi à se qualifier jeudi pour le prochain tour de Coupe d’Europe en sortant le Sporting (2-1). Fort heureusement pour eux, le calendrier s’adoucit maintenant, et cela commence par cette opposition à la maison contre la Fio. Rappelons que la Dea est sur une série impressionnante de 10 victoires sur ses 11 dernières réceptions. Pour tenter de remporter la 11e, l’équipe sera a priori au grand complet, avec notamment le maître à jouer Koopmeiners (10 buts, 3 passes en SA), le jeune De Ketelaere (6 buts, 6 passes en SA), et les deux attaquants Scamacca (9 buts, 3 passes TCC) et Lookman (8 buts, 3 passes en SA), qui seront les éléments offensifs à suivre. Les deux derniers cités ont d’ailleurs marqué jeudi.

La Fiorentina est sur une bonne série d’invincibilité (6 matchs : 4 nuls, 2 victoires) mais n’impressionne pas pour autant. La Viola a déçu en Coupe d’Europe malgré la qualification in-extremis contre Haifa (5-4 au cumulé) et reste sur deux nuls contre la Roma (2-2) et le Torino (0-0) en Serie A. Malgré tout, elle reste dans la course à l’Europe et va devoir faire le plein de points pour s’en rapprocher. Malheureusement, il va falloir faire sans l’un des joueurs clé de l’effectif, le milieu Bonaventura, suspendu. Seront bien présents l’ailier Gonzalez (7 buts, 2 passes en SA) ou encore le solide défenseur central Milenkovic. Cela ne devrait pas suffire pour aller embêter cette équipe très complète de l’Atalanta devant son public.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

