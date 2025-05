Zaniolo aurait « uriné sur les installations du club », selon la Roma

Payet en route vers les installations de la Roma ?

Lundi soir, après la défaite de l’équipe Primavera de la Roma contre la Fiorentina (1-2) en demi-finales du championnat, l’après-match a viré au scandale. Dans un premier temps, le club giallorosso a sorti un communiqué qui pointe du doigt Nicolò Zaniolo, ancien de la maison. Selon la Roma, l’international italien aurait débarqué dans le vestiaire des U19 en provoquant et en frappant deux jeunes joueurs.

Zaniolo, aujourd’hui prêté à la Viola et simple spectateur du match, s’est défendu dans la foulée : « Je suis juste allé les saluer, ce sont eux qui m’ont insulté. J’ai préféré partir pour éviter que ça dégénère. » Fin de l’histoire ? Pas vraiment.

« C’est une erreur qui me pèse car je sais que je dois être un exemple pour les jeunes »

Dans la soirée, la Roma envoie un deuxième communiqué, beaucoup plus corsé : Zaniolo, dans un état « altéré », aurait forcé l’entrée du vestiaire, uriné sur les installations, frappé Mattia Almaviva (10 jours d’arrêt) et projeté Marco Litti contre un banc (21 jours). Zaniolo, lui, continue de nier en bloc. « Je n’ai touché personne et je suis prêt à faire la paix. J’ai toujours assumé les erreurs commises », a-t-il répondu au Corriere dello Sport.

Avant de continuer sa plaidoirie sur Instagram : « Je veux m’excuser pour ce qu’il s’est passé. J’ai mal réagi et j’assume ma responsabilité. Je suis allé dans le vestiaire uniquement dans une démarche positive, pour consoler les joueurs dans un moment difficile. J’ai été provoqué verbalement par un joueur et, malheureusement, j’ai réagi. C’est une erreur qui me pèse, car je sais que je dois être un exemple pour les jeunes. Je tiens à préciser que je n’ai eu aucun comportement violent. »

La prochaine fois, autant pisser dans un violon.

