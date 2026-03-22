Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye passent un message à la CAF

Le chemin est encore long. Alors que le jury d’appel de la CAF a finalement confirmé la victoire du Maroc sur tapis vert lors de la finale de la CAN cette semaine, les réactions des joueurs sénégalais se sont depuis multipliées. Face à Chelsea, ce sont Iliman Ndiaye et Idrissa – Gana – Gueye qui ont tenu à apporter leur pierre à l’édifice.

🚨 Iliman Ndiaye and Idrissa Gueye are celebrating: "We have two Africa Cup of Nations titles, not just one." ✌️🇸🇳 pic.twitter.com/ycuHfU2CnX — Saeed ALHejaili (@saeed3373) March 21, 2026

Auteur d’un but splendide face aux Blues pour clôturer le succès d’Everton (3-0), Ndiaye est venu célébrer son but face à la caméra aux côtés de Gueye en montrant deux doigts pour représenter les deux CAN remportées par le Sénégal, en 2021 et donc en 2025. À la fin de la rencontre, l’ancien Marseillais a déclaré « Champion d’Afrique », alors qu’une caméra se trouvait juste à côté de lui. Si le jury de la CAF a annoncé le Maroc vainqueur, les péripéties ne sont toutefois pas terminées, puisque le Sénégal a saisi le Tribunal arbitral du sport pour qu’il examine la décision de l’instance du football africain.

Dans tous les cas, le Sénégal n’évoluera pas avec deux étoiles sur son maillot au Mondial cet été.

Chelsea coule à Everton